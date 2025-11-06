Bitno: Energetske turbulencije u Srpskoj

'Bitno' postavlja najvažnija pitanja o problemima energetskog sektora u Republici Srpskoj.

Ima li kraja energetskim turbulencijama?

Kada će Ugljevik na mrežu?

Da li je Gacko stabilno?

Hoće li iko odgovarati za potrošene milione na uvoz struje?

Za 'Bitno' govore: Diko Cvijetinović, bivši direktor ZP 'Rudnik i Termoelektrane Ugljevik', Milan Baštinac, pomoćnik ministra za elektroenergetiku u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, Maksim Skoko, direktor ZP 'Rudnik i Termoelektrane Gacko' i Mladen Mijatović, predsjednik Sindikata udruženih radnika energetike.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Nosović.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.