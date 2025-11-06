Skoko za ATV: Stabilna proizvodnja Termoelektrane Gacko

Rudnik i Termoelektrana Gacko trenutno su u redovnom pogonu, a proizvodnja se odvija stabilno uz obezbijeđene količine uglja i ulja za nastavak rada. Rezerve uglja prelaze 100 hiljada tona, rekao je direktor Rudnika i Termoelektrane Gacko Maksim Skoko gostujući u emisiji ATV-a "Bitno".

"Rudnik i Termoelektrana Gacko su u pogonu. Rezerve uglja su preko 100 hiljada tona, imamo ulja pripremljenog za eksploataciju, naveo je Skoko, naglasivši da je proizvodnja stabilna i da nema većih problema u funkcionisanju sistema.

Skoko je podsjetio da su termoelektrane u Republici Srpskoj izgrađene prije više od četiri decenije, te da su tada projektovane po tehnologiji koja nije u potpunosti bazirana na apsolutnoj sigurnosti rada.

"Termoelektrane generalno, posebno Termoelektrana Gacko, izgrađena prije 42 godine, i Termoelektrana Ugljevik koja je počela sa radom prije 40 godina, u vrijeme kada su bile potpuno nove, projektovane su sa jednom ruskom, u to vrijeme sovjetskom tehnologijom koja nije bazirana na potpunoj sigurnosti proizvodnje", objasnio je Skoko.

Prema njegovim riječima, obje termoelektrane su konstruisane sa koeficijentom sigurnosti koji nije stoprocentna, što znači da povremeno može doći do planiranih i neplaniranih zastoja u radu.

"Taj koeficijent sigurnosti definiše da termoelektrane nekada neplanski izlaze iz pogona, imaju svoje planske i neplanske zastoje. Taj prosječan broj zastoja u Termoelektrani Gacko je 23 po godini. U ovoj godini, sa ovim zadnjim zastojem, još uvijek smo na jednocifrenom broju, što ukazuje da imamo stabilnost u radu", dodao je Skoko.