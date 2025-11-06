Logo

Skoko za ATV: Stabilna proizvodnja Termoelektrane Gacko

ATV

06.11.2025

22:10

Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко
Rudnik i Termoelektrana Gacko trenutno su u redovnom pogonu, a proizvodnja se odvija stabilno uz obezbijeđene količine uglja i ulja za nastavak rada. Rezerve uglja prelaze 100 hiljada tona, rekao je direktor Rudnika i Termoelektrane Gacko Maksim Skoko gostujući u emisiji ATV-a "Bitno".

"Rudnik i Termoelektrana Gacko su u pogonu. Rezerve uglja su preko 100 hiljada tona, imamo ulja pripremljenog za eksploataciju, naveo je Skoko, naglasivši da je proizvodnja stabilna i da nema većih problema u funkcionisanju sistema.

Skoko je podsjetio da su termoelektrane u Republici Srpskoj izgrađene prije više od četiri decenije, te da su tada projektovane po tehnologiji koja nije u potpunosti bazirana na apsolutnoj sigurnosti rada.

"Termoelektrane generalno, posebno Termoelektrana Gacko, izgrađena prije 42 godine, i Termoelektrana Ugljevik koja je počela sa radom prije 40 godina, u vrijeme kada su bile potpuno nove, projektovane su sa jednom ruskom, u to vrijeme sovjetskom tehnologijom koja nije bazirana na potpunoj sigurnosti proizvodnje", objasnio je Skoko.

Policija

Region

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

Prema njegovim riječima, obje termoelektrane su konstruisane sa koeficijentom sigurnosti koji nije stoprocentna, što znači da povremeno može doći do planiranih i neplaniranih zastoja u radu.

"Taj koeficijent sigurnosti definiše da termoelektrane nekada neplanski izlaze iz pogona, imaju svoje planske i neplanske zastoje. Taj prosječan broj zastoja u Termoelektrani Gacko je 23 po godini. U ovoj godini, sa ovim zadnjim zastojem, još uvijek smo na jednocifrenom broju, što ukazuje da imamo stabilnost u radu", dodao je Skoko.

