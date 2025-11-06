Zvaničnici Srpske u obilasku dovodnog tunela za HE Dabar

Gradilištima budućeg energo-giganta danas se prošetao politički vrh Republike Srpske, a energo oci su im pokazali svaki dio kapitalnog projekta. Mašinska zgrada, pa kroz dovodni tunel, došlo se do Brane Pošćenje. Milorad Dodik više nego zadovoljan. Projekat koji donosi dobrobit ovom kraju, ali i cijeloj Srpskoj košta 225 miliona evra.

"Ovo je svjetska referenca i ne znam da li na prostoru bivše Jugoslavije postoji sličan sistem tunela – jedan od 13 kilometara i drugi od 15 kilometara. Ovo je urađeno snagama Republike Srpske. Mi smo obezbjeđivali novac za ovo iz vlastitih sredstava, kao i iz kreditnih sa Kinezima. Ovo će pojačati našu ekonomsku i energetsku stabilnost", rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dok u energo sistemu u Republiku Srpskoj gori, a izuzetno je teška i finansijska i hidrološka godina, Luka Petrović s ponosom ističe da je dovodni tunel najduže izgrađen u proteklih 40 godina od Triglava do Đevđelije. Hidroelektrana "Dabar" jedan je od ključnih objekata u okviru sistema "Gornji horizonti", a njena izgradnja jedan od najvećih investicionih poduhvata u energetskom sektoru Republike Srpske.

"Evo danas kapitalni objekat tog energetskog projekta je pri kraju, probijen. Završeno je preko 10 kilometara obloge. Ostalo je još oko 120 radnih dana da se završi tunel. Znamo, vid jeli ste danas da ima i vode, da ima i blata, još oplata u tunelu. Ali za 120 radnih dana biće završen i predat HE Dabar", istakao je v.d. generalnog direktora "Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Probijanje tunela dugačkog 13 hiljada metara i postavljanje 10 kilometara sekundarne obloge za izvođača radova predstavlja veliki uspjeh. Tu izazovima nije kraj.

"Potrebno je završiti još dva kilometara sekundarne obloge, kompletirati mašinsku i elektroopremu i izvesti završne radove. I nadamo se da ćemo u toku sljedeće godine, na ljeto sljedeće godine, uspjeti da završimo radove I predamo investitoru HR Dabar", izjavio je predstavnik kompanije "Integral inženjering" Ljubiša Pilipović.

Tunelom se provozao i premijer Srpske, Savo Minić. Impresioniran je građevinskih i tehničkim rješenjem. Projekat koji je jedan od najkompleksnijih u regionu, treba da bude na ponos Republici Srpskoj.

"Moram reći da sam impresioniran. Samom građevinom, savršenstvom u samom projektu što je urađeno. A to je da jednu to isti vodu, akumulišemo, iskoristimo više puta. Da se uradio ovako jedan grandiozan objekat, jedno savršeno inženjersko rješenje", ističe predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Kamen temeljac za ovaj tunel položen je je u avgustu 2016. godine, a naredne godine počela je izgradnja, podsjeća resorni ministar. Radovi moraju biti završeni u rokovima kako bi krajem 2027. godine ova elektrana bila na mreži.

"Izgradnjom ovog tunela i obezbjeđenjem vode za ovo područje, može se osigurati I navodnjavanje za područje opštine Berkovići. To će biti jedan dodatni projekat podrške lokalnom stanovništvu. Objekat ili projekat HE Dabar se realizuje na području 4 opštine, trebale bi sve četiri opštine da imaju benefite i koristi", ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Završetak izgradnje HE Dabar sa nestrpljenjem se očekuje u Republici Srpskoj. Ovo energetsko pojačanje donijeće dodatnih 12 % energije u Srpskoj.