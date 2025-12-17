Minić: Obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u proteklom periodu obezbijeđena finansijska i politička stabilnost Srpske, u složenim geopolitičkim uslovima uprkos činjenici da su u ovom periodu neplanirano održani i jedni izbori.

"Servisirali smo redovno obaveze. Preuzeli smo ozbiljan i nikada veći budžet. Podrazumijevaju se povećanja za penzionere, prosvjetne radnike, radnike u kulturi i ono što je najbitnije povećanje za borce, koje je najveće do sada", rekao je Minić danas u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci, nakon predstavljanja rezultata povodom 100 dana rada.

Republika Srpska Dodik: Političko Sarajevo sistematski opstruiše razvoj Srpske

On kaže da je kruna svega to što će se pitanje statusa boraca riješiti trajno kroz sistemska rješenja i zakone.

"Dogovorili smo da će to biti najkasnije do februara naredne godine. Do kraja ove sedmice sačinićemo jedan protokol da bi to pitanje trajno riješili i da budu uvaženi svi koji su se borili za Republiku Srpsku", istakao je Minić.

On kaže da Vlada ulazi optimistično u 2026. godinu, sa planom rasta privrede od 2,6 odsto.

"Republika Srpska ima taj trend i to možemo planirati. Vodimo odgovornu finansijsku politiku. Vidjeli ste i u projekciji budžeta da deficit ne prelazi tri odsto BDP-a", naveo je Minić.

Minić je istakao da je urađen značajan posao u proteklom periodu, uprkos izborima koje niko nije želio.

"Organizovali smo sjednice Vlade u Trebinju i Brodu. Narednu ćemo imati u Sokocu. Najvažnije je da razgovaramo sa ljudima. O tome kako žive ljudi ne treba da slušamo iz medija, od vlasti i opozicije, već da lično saznamo od njih", poručio je Minić.

Republika Srpska Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

On je naveo da nastoji da ne dijeli građane i lokalne zajednice po stranačkoj pripadnosti, što se može vidjeti po projektima, razgovorima sa predstavnicima lokalnih zajednica i posjeti članova Vlade.

"Ova Vlada je Vlada svih građana. To vidite po onome šta radimo", poručio je Minić.

Minić: Građani će osjetiti benefite investicionog ciklusa

Minić je rekao da će građani već početkom naredne godine osjetiti benefite investicionog ciklusa u Srpskoj, istakavši da će se najviše graditi na dionicama autoputeva i puteva.

"Ugovorene su investicije na dionici autoputa Bijeljina-Rača, Brčko-Bijeljina, Vukosavlje-Brčko i Doboj-Modriča", rekao je Minić na konferenciji za novinare povodom predstavljanja rezultata 100 dana rada Vlade.

On je istakao da se gradi dionica autoputa Prijedor-Banjaluka, navodeći da je u završnoj fazi i priprema za gradnju dionice Mrkonjić Grad-Banjaluka.

Republika Srpska Nema više pregovora: Ovako će ubuduće rasti borački dodaci u Srpskoj

"Uz to imamo i rekonstrukciju 300 kilometara magistralnih puteva. Građani će to osjetiti. To podrazumijeva angažovanje dodatne radne snage, servise, spavanje i naravno veću potrošnju", rekao je Minić.

Premijer je naveo da je cilj povećati obrt novca kod građana i privrede da bi ga ponovo investirali.

"Imamo niži stepen cirkulacije novca. Nastojimo da to povećavamo kroz realnu potrošnju. Povećanjem penzija i plata stižemo inflatorna kretanja, da građani ne osjete onaj dio poremećaja na evropskom i svjetskom tržištu. Očekujem da će ovaj investicioni ciklus uticati na povećan promet novca", istakao je Minić.

Minić: Ovo je Vlada svakog građanina Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da aktuelna Vlada nije partijska Vlada, nego je Vlada svih građana Republike Srpske.

"Nastojimo da ne dijelimo građane ili lokalne zajednice na bilo koji način. Primjetili ste da idemo u sve opštine i gradove bez obzira na političku opredijeljenost i pripadnost lokalne vlasti", rekao je Minić u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci, tokom predstavljanja rezultata povodom 100 dana rada.

On je dodao da je su realizovane aktivnosti Vlade u prvih 100 dana rada vrlo zadovoljavajuće.

"Krenućemo u izmjenu ili donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti koji će urediti starosnu dob i ostvarivanje dodatnih prava koja se odnose na djecu koja imaju ozbiljne zdravstvene poteškoće", rekao je Minić.

On je istkao da je izuzetno zadovoljan što će Republika Srpska od proljeća krenuti u izuzetan investicioni ciklus.

"Radimo 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva, preko 35 kilometara obilaznica. Maksimalno se napadaju svi putni pravci kada je u pitanju mreža auto-puteva u Srpskoj. To će podrazumijevati ogroman investicioni ciklus u sljedećoj godini", rekao je Minić.

Osim toga, navodi on, Vlada Srpske baviće se i drugim problemima koji nisu eksplicitno u nadležnosti Vlade.

"Tako smo za sve građane Banjaluke preuzeli i završavamo radove kada je u pitanju most u Česmi, a želim da najavim da ćemo u utorak biti kod kružnog toka kod `Audi servisa` i počinjemo i tu radove. Bitno je da građani i svi turisti nemaju više neprestane zastoje u saobraćaju", istakao je Minić.

Banja Luka Minić najavio početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci

On je rekao da izgradnja auto-puta i poveznice sa Srbijom ide u punom kapacitetu, a da saradnja Srpske sa Srbijom u svim zajedničkim aspektima dogovorenim na Svesrpskom saboru predstavlja značajan segment rada aktuelne Vlade.

"Znamo da nam je Srbija neko ko nam je najbliži u svakom smislu, a i neko ko nam je najdraži i u koga se uvijek možemo pouzdati. Srbija je neko s kim živimo u punom kapacitetu te riječi", reko je Minić.

"Od Nove godine radićemo još više i bolje"

Minić je rekao da su sva ministarstva uradila mnogo toga u prvih 100 dana Vlade, te da će od Nove godine raditi još više i bolje.

"Ovih 100 dana smo bili na testu, radili svoje zadatke, a od Nove godine radićemo mnogo više", rekao je Minić na konferenciji za novinare povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske.

On je naveo da su predstavnici Vlade obišli lokalne zajednice u Srpskoj, te razgovarali sa brojnim društvenim kategorijama, među kojima su i višečlane porodice.

Republika Srpska Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

"Željeli smo da se uvjerimo kako naši ljudi žive i da napravimo pozitivne pomake na tom planu. Takav realni pristup prema svim građanima zagovaram i cijenim. Dakle, moramo biti servis građanima. Tako moramo da se ponašamo u svim institucijama", poručio je Minić.

On je dodao da će pažnja Vlade i dalje biti posvećena čovjeku i porodici kao osnovnoj društvenoj ćeliji.

"U najkraćem roku formiraćemo poseban tim pri Kabinetu premijera koji će lično biti odgovoran meni. U tom timu biće ugledni privrednici, ali i predstavnici omladinskih organizacija koji će se baviti projektima mladih, kao i demografijom, da zadržimo naše ljude i u ruralnim zajednicama i na selu, odnosno da oni tamo imaju dobre životne uslove", rekao je premijer.

Minić je rekao da će Vlada na tom planu naredne godine pokrenuti znatne investicije, te težiti da se obezbijedi sigurnost za sve koji dođu i ulažu u Srpsku.

Banja Luka Ratko Jokić umjesto Gorana Selaka u banjalučkoj Skupštini

"Moramo se baviti svim građanima. Fizička lica na ovim prostorima imaju depozite u bankama Srpske preko pet milijardi KM koji obično završe u kupovini stanova. To ne stvara bilo kakvu dodatnu vrijednost i ne prave dodatni ciklus novca. Dakle, Vlada će osmisliti niz mjera, biti na terenu, maksimalno transparentna", istakao je Minić.

On se zahvalio svom timu koji je imao niz pozitivnih aktivnosti.

"Taj naš odnos je na visokom nivou, a pogotovo u odnosu s građanima i javnošću", rekao je Minić.