Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

U Doboju je u toku sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom Gradskog odbora i predstavnicima mjesnih odbora te stranke.

Druženju prisustvuje i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić, funkcioneri ove stranke iz Doboja u republičkim i zajedničkim institucijama, kao i predsjednik Gradskog odbora dobojskog SNSD-a Obren Petrović sa saradnicima.

Skup u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a održava se u hotelu "Integra".