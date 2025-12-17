Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

Izvor:
Agencije
17.12.2025
15:24
Komentari:0
U Doboju je u toku sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom Gradskog odbora i predstavnicima mjesnih odbora te stranke.
Druženju prisustvuje i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić, funkcioneri ove stranke iz Doboja u republičkim i zajedničkim institucijama, kao i predsjednik Gradskog odbora dobojskog SNSD-a Obren Petrović sa saradnicima.
Skup u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a održava se u hotelu "Integra".
