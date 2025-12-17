Logo
Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

Agencije

17.12.2025

15:24

Foto: ATV

U Doboju je u toku sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom Gradskog odbora i predstavnicima mjesnih odbora te stranke.

Druženju prisustvuje i potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić, funkcioneri ove stranke iz Doboja u republičkim i zajedničkim institucijama, kao i predsjednik Gradskog odbora dobojskog SNSD-a Obren Petrović sa saradnicima.

Skup u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a održava se u hotelu "Integra".

Milorad Dodik

SNSD

15

32

Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

15

32

Kovačević o Ganiću: Ni za Hitlera i Izetbegovića ne postoje presude, pa znamo

15

28

Djevojčica (12) zbog gripa završila u komi

15

27

Srpski brend zatvara sve radnje

15

24

Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima dobojskog SNSD-a

