Rasvijetljeno razbojništvo iz 2022: Na Badnji dan pretukli i opljačkali ljude

V.P. iz Dervente i M.T. iz Posušja uhapšeni su zbog sumnje da su u Doboju pretukli i opljačkali ljude na Badnji dan 2022. godine.

Oni se sumnjiče za Krivično djelo "Razbojništvo".

"Za navedena lica postoji osnov sumnje da su sa još jednim licem, 06.01.2022. godine, na području grada Doboja fizički napali oštećena lica u dvorištu porodične kuće, nanijevši im teške tjelesne povrede, nakon čega su prijetnjom po život i tijelo od istih otuđili određen iznos novca", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

V.P. je uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu "Razbojništvo“ predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.