Srpski brend zatvara sve radnje

Dizajnerski brend "Futro" saopštio je da će 31. decembra zatvoriti sve svoje prodavnice, uključujući i veb-šop.

Odluku je osnivač brenda saopštio kupcima putem javne poruke, navodeći da se na nju odlučivao više od dvije godine.

Kako je navedeno, maloprodajne prodavnice Futra tokom svih godina poslovanja nije bila uspješan poslovni projekat, već je, kako kaže autor, predstavljala dodatak njegovom svakodnevnom dizajnerskom radu.

"Nažalost, naša maloprodaja nije ni u jednom trenutku bila uspješan poslovni projekat, već je sve vrijeme bila dotacija iz mog svakodnevnog dizajnerskog posla“, navodi se u poruci.

Evo čime će se Futro baviti

Iako se zatvara maloprodajni dio poslovanja, Futro će, prema najavi, nastaviti da postoji, ali u drugačijem obliku.

"Futro, naravno, nastavlja da postoji, vjerovatno u obliku plakata, autorskih izložbi i sličnih projekata. Tek treba da osmislim šta i kako“, navodi osnivač.

"Futro" je godinama bio prepoznatljiv po autorskom dizajnu i vizuelnom identitetu, a ova odluka označava kraj jednog poglavlja domaće dizajnerske scene.