Logo
Large banner

Srpski brend zatvara sve radnje

Izvor:

Blic

17.12.2025

15:27

Komentari:

0
Српски бренд затвара све радње
Foto: Unsplash

Dizajnerski brend "Futro" saopštio je da će 31. decembra zatvoriti sve svoje prodavnice, uključujući i veb-šop.

Odluku je osnivač brenda saopštio kupcima putem javne poruke, navodeći da se na nju odlučivao više od dvije godine.

Kako je navedeno, maloprodajne prodavnice Futra tokom svih godina poslovanja nije bila uspješan poslovni projekat, već je, kako kaže autor, predstavljala dodatak njegovom svakodnevnom dizajnerskom radu.

auto proizvodnja pixabay ilustracija

Ekonomija

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

"Nažalost, naša maloprodaja nije ni u jednom trenutku bila uspješan poslovni projekat, već je sve vrijeme bila dotacija iz mog svakodnevnog dizajnerskog posla“, navodi se u poruci.

Evo čime će se Futro baviti

Iako se zatvara maloprodajni dio poslovanja, Futro će, prema najavi, nastaviti da postoji, ali u drugačijem obliku.

"Futro, naravno, nastavlja da postoji, vjerovatno u obliku plakata, autorskih izložbi i sličnih projekata. Tek treba da osmislim šta i kako“, navodi osnivač.

Несрећа у Индији

Svijet

Sudar osam autobusa i tri auta - veliki broj mrtvih

"Futro" je godinama bio prepoznatljiv po autorskom dizajnu i vizuelnom identitetu, a ova odluka označava kraj jednog poglavlja domaće dizajnerske scene.

Podijeli:

Tag:

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Banja Luka

Skupština grada Banjaluka odbila prijedlog da se parking ustupi ZIBL-u

3 h

0
Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Republika Srpska

Ustavni sud Srpske donio odluku: Povećanje plata radnika nije u skladu sa Ustavom

3 h

0
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Republika Srpska

Skoko: Problem samozapaljenja uglja biće riješen do nove godine

3 h

1
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija: Fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

3 h

0

Više iz rubrike

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Ekonomija

Firma iz BiH osnovana početkom godine proizvodi dijelove za Bentli

3 h

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Ekonomija

Bitkoin porastao za 1,26 odsto na skoro 75.000 evra

3 h

0
Цијена сребра обара рекорде

Ekonomija

Cijena srebra obara rekorde

7 h

0
Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

Ekonomija

Stopa nezaposlenosti u Velikoj Britaniji dostigla četvorogodišnji maksimum

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner