Lopov pretukao radnicu u mjenjačnici, pa ukrao novac

Izvor:

Kurir

16.12.2025

17:59

Komentari:

0
Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, brzom i efikasnom akcijom rasvijetliti su razbojništvo i uhapsili V.M. (49) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično djelo.

Sumnja se da je on, danas, ušao u jednu mjenjačnicu u Atenici, zadao nekoliko udaraca radnici koju odranije poznaje i oduzeo novac iz mjenjačnice.

Policija je, nakon nekoliko minuta, identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen ukradeni novac za koji se sumnja da potiče iz ovog krivičnog djela.

V.M je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu u Čačku.

Pljačka

Čačak

mjenjačnica

Komentari (0)
