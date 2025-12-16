Lopov pretukao radnicu u mjenjačnici, pa ukrao novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, brzom i efikasnom akcijom rasvijetliti su razbojništvo i uhapsili V.M. (49) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično djelo.

Sumnja se da je on, danas, ušao u jednu mjenjačnicu u Atenici, zadao nekoliko udaraca radnici koju odranije poznaje i oduzeo novac iz mjenjačnice.

Policija je, nakon nekoliko minuta, identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen ukradeni novac za koji se sumnja da potiče iz ovog krivičnog djela.

V.M je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu u Čačku.