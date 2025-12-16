Logo
Large banner

Lančani sudar u centru grada, ima povrijeđenih

Izvor:

ATV

16.12.2025

15:55

Komentari:

0
Ланчани судар у центру града, има повријеђених
Foto: ATV

U centru Sarajeva, u ulici Ćemaluša, danas, 16. decembra u poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće.

Kako je rečeno za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra MUP-a KS, u nesreći su učestvovala četiri vozila.

Pritom je jedno lice povrijeđeno i zatražilo je ljekarsku pomoć.

novac

Ekonomija

Do 1.450 KM: Minić objavio koliki će biti minimalac

Policija je izašla na mjesto događaja i vrši uviđaj.

Treba naglasiti da je udes prouzrokovao velike gužve u ovom dijelu grada, te da se saobraćaj odvija usporeno.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

udes

sudar

nesreća

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп тражи десет милијарди долара одштете

Svijet

Tramp traži deset milijardi dolara odštete

2 h

0
Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте

Ljubav i seks

Zatražila razvod nakon 25 godina braka jer joj je muž pojeo posljednje parče torte

2 h

0
Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

BiH

Savjet ministara povukao tri tačke sa dnevnog reda

2 h

0
Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Auto-moto

Ford radikalno smanjuje ulaganja u električna vozila

2 h

0

Više iz rubrike

Кољићу за убиство супруге 19 година робије

Hronika

Koljiću za ubistvo supruge 19 godina robije

2 h

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Hronika

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

2 h

0
Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Hronika

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U Mostaru pronađeno tijelo žene

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner