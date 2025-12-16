Lančani sudar u centru grada, ima povrijeđenih

U centru Sarajeva, u ulici Ćemaluša, danas, 16. decembra u poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće.

Kako je rečeno za portal "Radiosarajevo.ba" iz Operativnog centra MUP-a KS, u nesreći su učestvovala četiri vozila.

Pritom je jedno lice povrijeđeno i zatražilo je ljekarsku pomoć.

Policija je izašla na mjesto događaja i vrši uviđaj.

Treba naglasiti da je udes prouzrokovao velike gužve u ovom dijelu grada, te da se saobraćaj odvija usporeno.