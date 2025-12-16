Logo
Savjet ministara povukao tri tačke sa dnevnog reda

16.12.2025

15:46

Komentari:

0
Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

Savjet ministara danas je s dnevnog reda povukao Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU kao privremenog tijela Savjeta ministara.

Sa dnevnog reda skinute su i tačke Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Pred ministrima će se naći Nacrt sporazuma o grantu između Švedske i Savjeta ministara u vezi s programom Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti, saopšteno je na veb-stranici Savjeta ministara.

Na dnevnom redu su i Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.

Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Svjesni smo prijetnji, policija preduzima mjere na zaštiti građana

Na sjednici bi trebalo da se razmatra Prijedlog odluke o formiranju radnih podgrupa Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u BiH i Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra.

Ministarstvo bezbjednosti dostavilo je Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u prvih šest mjeseci.

