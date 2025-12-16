Dojava o bombi na aerodromu - lažna

16.12.2025
09:20
Komentari:0
Kontradiverzionim pregledom ustanovljeno je da je jutrošnja dojava o postavljenoj bombi na aerodromu u Sarajevu bila lažna.
Pregled su obavili pripadnici Granične policije BiH.
Dojava o bombi na sarajevskom aerodromu: U toku evakuacija putnika i osoblja
Zbog dojave o bombi zgrada je bila blokirana, a putnici i osoblje evakuisani, javili su federalni mediji.
