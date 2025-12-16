Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

Izvor:
SRNA
16.12.2025
09:17
Komentari:0
Najmanje jedno dijete ubijeno je u napadu nožem koji je izvršio maloljetnik u školi u gradu Odincovo, u Moskovskoj oblasti, potvrđeno je agenciji RIA Novosti iz Ruske istražne komisije.
Prema navodima izvora iz Komisije, maloljetni tinejdžer je nožem ubo čuvara u školi i jednog učenika, koji je podlegao povredama.
Svijet
Iz Komisije dodaju da je otvorena krivična istraga i da su na licu mjesta istražioci i kriminolozi.
Za sada nije poznato više detalja o napadu.
