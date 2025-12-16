Logo
Large banner

Horor! U napadu nožem u školi ubijen učenik

Izvor:

SRNA

16.12.2025

09:17

Komentari:

0
Школа, учионица
Foto: Unsplash

Najmanje jedno dijete ubijeno je u napadu nožem koji je izvršio maloljetnik u školi u gradu Odincovo, u Moskovskoj oblasti, potvrđeno je agenciji RIA Novosti iz Ruske istražne komisije.

Prema navodima izvora iz Komisije, maloljetni tinejdžer je nožem ubo čuvara u školi i jednog učenika, koji je podlegao povredama.

Роб Рајнер

Svijet

Objavljene slike hapšenja Nika Rajnera: Zaklao roditelje i otišao u grad

Iz Komisije dodaju da je otvorena krivična istraga i da su na licu mjesta istražioci i kriminolozi.

Za sada nije poznato više detalja o napadu.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Škola

napad nožem

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је био један од кључних доказа: Ана Волш се прије смрти сликала се са предметом који је пронађен натопљен крвљу

Svijet

Ovo je bio jedan od ključnih dokaza: Ana Volš se prije smrti slikala se sa predmetom koji je pronađen natopljen krvlju

11 h

0
Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Hronika

Uhapšen muškarac koji je ubio ženu u centru Leskovca

12 h

0
Анис Калајџић

Hronika

Anisu Kalajdžiću produžen pritvor: Iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić

14 h

0
Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

Hronika

Ukupno 63 godine Railiću i Miljatoviću za ubistvo Bašića

14 h

0

Više iz rubrike

Двоје дјеце погинуло у експлозији зграде

Svijet

Dvoje djece poginulo u eksploziji zgrade

1 h

0
Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Svijet

Objavljene slike hapšenja Nika Rajnera: Zaklao roditelje i otišao u grad

1 h

0
Вјерио се Трампов син, ево ко је његова изабраница

Svijet

Vjerio se Trampov sin, evo ko je njegova izabranica

1 h

0
Двоје д‌јеце погинуло у експлозији зграде у Француској

Svijet

Dvoje d‌jece poginulo u eksploziji zgrade u Francuskoj

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

10

08

Na svoje mjesto u vrtićima čeka više od 5.000 djece

10

03

Sa BiH tržišta povučen fen za kosu: Evo koja marka je u pitanju

09

59

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

09

54

U Hrvatskoj od marta novi sistem naplate putarina, bez stajanja, bez rampi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner