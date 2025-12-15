Anisu Kalajdžiću produžen pritvor: Iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić

Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Mostaru danas, 15.decembra, je nakon održanog ročišta, uvažilo prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te je donijelo rješenje prema kojem je za još dva mjeseca produžen pritvor prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara.

Kako piše "Avaz", on se osnovano sumnjiči da je počinio krivično djelo "Teško ubistvo ženske osobe" iz čl. 166. a) st. 1. KZ Federacije Bosne i Hercegovine, u stjecaju sa krivičnim djelom "Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje".

Kalajdžić se u pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog zavoda Mostar nalazi od 16.novembra, kada je lišen slobode nakon što je tog dana oko 18 sati iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije.

S nesretnom djevojkom je prethodno bio u vezi nepuna tri mjeseca.

Advokat Anisa Kalajdžića se protivi produženju pritvora: Rekao da njegov branjenik ima simptome psihičkog sloma

Podsjetimo, njegov novi advokat po službenoj dužnosti, Ibro Bulić, usprotivio se produženju pritvora, a takođe, na današnjem ročištu je osporavao pravnu kvalifikaciju djela koje se Kalajdžiću stavlja na teret.

Naveo je i da njegov branjenik ima brojne simptome koji ukazuju na psihički slom.

Svijet Fico: Pozvan sam na sastanak sa Trampom u SAD

Postupajuća kantonalna tužiteljica, Vesna Pranjić, koja je u cijelosti ostala pri prijedlogu za produženje pritvora navela je da je kao novi dokaz, u međuvremenu, dostavljen iskaz svjedokinje N.M. (oštećena u predmetu produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti za koje je optužen Kalajdžić op.a.) te da su naređena brojna vještačenja od neuropsihijatrijskog do balističkog, DNK, DNA te druga čiji rezultati još nisu dostavljeni.

Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili izvršiti krivično djelo kojim prijeti.

Takođe, produženje pritvora je zatraženo i zbog postojanja izvanrednih okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela, ubistava na štetu žena.