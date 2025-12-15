Logo
Sijarto: Ulazak Ukrajine u EU ne bi bila garancija bezbjednosti

Pristupanje Ukrajine EU ne bila garancija bezbjednosti za Kijev, već bi značilo prijetnju ratom za Evropu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- Mi, Mađari, ne posmatramo članstvo u EU kao garanciju bezbjednosti za Ukrajince, već kao prijetnju ratom za Evropu. Pristupanje Ukrajine EU predstavljalo bi ogromnu prijetnju ratom za cijelu EU - rekao je Sijarto mađarskim novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU.

Ukrajina je, zajedno sa Moldavijom, dobila status kandidata za članstvo u EU u junu 2022. godine, što se smatra simboličnom podrškom Kijevu.

