Trka Beograd-Banjaluka: "20 godina bez granica"

Prezentacija jubilarnog, 20. izdanja međunarodne biciklističke trke "Beograd Banjaluka", biće održana u ponedjeljak 22. decembra Doboju, sa početkom u 13.00 časova.

Jedan od gradova stubova trke - Doboj, ugostiće predstavnike gradova i opština iz Republike Srpske i Srbije, kao i brojne druge zvaničnike i partnere uključene u organizaciju ovog velikog sportskog spektakla.

Centralna tema prezentacije biće jubilej "20 godina bez granica“, simbol trke koja povezuje narode, gradove i institucije s obje strane Drine.

Međunarodna biciklistička trka „Beograd – Banjaluka“ osnovana je 2007. godine i do danas je održana bez prekida, čak i u najtežim periodima, uključujući vrijeme pandemije.

Trka svake godine okuplja 175 profesionalnih biciklista iz više od 30 zemalja, a karavan prolazi drumovima Srbije i Republike Srpske, noseći snažnu poruku zajedništva, saradnje i sportskog duha.

Riječ je o kvalifikacionoj trci za Olimpijske igre, kao i o jednom od najvećih sportskih događaja i zasigurno najvećem medijskom sportskom događaju u regionu.

Trka je proglašena događajem od posebnog značaja od strane Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske, zbog njenog doprinosa razvoju sporta i jačanju paralelnih i specijalnih veza Srbije i Republike Srpske u oblasti sporta.

Prvi čovjek trke "Beograd Banjaluka“, Vladimir Kuvalja, istakao je da je izuzetno ponosan i da mu je posebno drago što će upravo Doboj biti domaćin ovog velikog događaja.

- Doboj je grad koji je po svemu pokazao da je veliki grad – grad sporta, ali prije svega grad dobrih ljudi. To je sredina koja zna da prepozna vrijednost velikih manifestacija i da ih dočeka na pravi način. Doboj zaslužuje velike događaje, a građani Doboja zaslužuju velike stvari. I Srbija i Republika Srpska mogu biti ponosni na ovaj grad – istakao je Kuvalja, piše Glas Srpske.