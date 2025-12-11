David Vuković proglašen za najboljeg sportistu Republike Srpske

Ovaj mladi Banjalučanin, koji će 21. decembra napuniti 22 godine, imao je velike zasluge u istorijskom plasmanu Borca u osminu finala Lige konferencije, osvajanju drugog mjesta u prošloj sezoni u Premijer ligi i trenutno liderskoj poziciji u tekućem šampionatu.

Na drugoj poziciji bio je član Teniskog kluba Doboj Andrej Nedić, dok je na trećem mjestu najbolja sportistkinja Republike Srpske iz 2017. godine odbojkašica Ana Gajić, koja je članica ŽOK Gacko. Na četvrtom mjestu ovog puta našla se najbolja sportistkinja Srpske za prošlu godinu članica Bokserskog kluba "Obilić" iz Zvornika Sara Ćirković, dok je na petoj poziciji atletičar brčanskog Maratona Mlađen Samardžić. Šesti je bio košarkaš banjalučkog Studenta Tarik Hrelja, sedma rukometašica banjalučkog Borca Milana Railić, a osmi plivač banjalučkog Borca Jovan Lekić. Među deset najboljih našli su se još karatista banjalučke Energije Luka Pejić, koji je bio deveti te džudista bijeljinskog Pantera Nikša Matić, kome je pripala deseta pozicija.

"Izbor deset najboljih sportista Srpske"

Nedavno imenovani selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nalazio se na čelu stručnog žirija u kojem su još bili nekadašnja džudistkinja i sambistkinja Laktaša Dijana Vojinović, koja se čak četiri puta našla među deset najboljih sportista Republike Srpske, nekadašnji fudbaler Borca Saša Kajkut, bivši rukometaš Borca Đorđe Ćelić, predstavnik Ministarstva porodice omladine i sporta Rade Gvozden te novinari Dragan Novaković (Radio-televizija Republike Srpske), Goran Karać ("Nezavisne novine"), Milan Zubović ("Glas Srpske") i urednik sportske rubrike "Glasa Srpske" Darko Dragičević. Ovo devetočlano tijelo nije imalo nimalo lak zadatak da vrednuje rezultate svih predloženih pa potom smanji na 10 najboljih i na kraju napravi rang-listu od prve do desete pozicije.