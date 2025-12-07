Logo
Large banner

Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

Izvor:

ATV

07.12.2025

22:12

Komentari:

1
Коста Стевандић
Foto: Radio Novi Grad

Kada neko na košarkaškoj utakmici zabilježi 30 poena, onda je to zaista sjajna rola, ali kada na rukometnoj utakmici neko postigne 30 golova, onda se jedino može reći – kapa dole, majstore!

Da, dobro ste pročitali, 30 golova za Srednjoškolac protiv Čelinca postigao je Kosta Stevandić, mladi rukometaš iz Prijedora, koji blista u punom sjaju, ne samo u prvoligaškim mečevima svoga Prijedora, nego i u dresu novogradskog kluba u okviru Druge lige Republike Srpske – grupa „Zapad“.

Гузман Кастро

Svijet

Poslala otrovne maline da bi se osvetila ljubavniku: Stradale nevine djevojčice

Srednjoškolac je deklasirao ekipu Čelinca ubjedljivim rezultatom 46:25 (22:11) u okviru 8.kola, te sa 8 osvojenih bodova zauzima 4.mjesto na tabeli.

Pravo je uživanje gledati kako sa lakoćom postiže golove mladi Stevandić, inače veliki talenat i rukometaš koji je u svakom susretu ove sezone glavna uzdanica novogradskog kluba.

Večeras u sportskoj dvorani u Novom Gradu ovaj nevjerovatni potencijal rukometa Republike Srpske zaustavio se na 30 golova, a ujedno je to i novi rekord kada je u pitanju Druga liga, ali i generalno sva takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.

Реља Поповић и Маја Беровић

Scena

Relja i Maja snimili vreli spot, odmah se oglasila Nikolija

Sasvim sigurno da će ova informacija da osvoji simpatije brojnih sportskih portala, jer je prava rijetkost čuti da u rukometu na jednom meču igrač dođe do ove fascinantne brojke.

Vodeći na tabeli Druge lige su banjalučki klubovi Borac 3 i Vrbas sa po 14 bodova, a trećeplasirana Sloga iz Prnjavora sakupila je 12.

U Drugoj ligi za rukometaše slijedi zimska pauza, a drugi dio sezone startuje sredinom marta naredne godine, podjeća Radio Novi Grad.

Podijeli:

Tagovi:

rukomet

Prijedor

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Холандски Ф-35

Svijet

Uzbuna u Holandiji: Poletjeli borbeni avioni

2 h

1
Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

Društvo

Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

2 h

0
Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Scena

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

3 h

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Fudbal

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

3 h

0

Više iz rubrike

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

Ostali sportovi

KRG Alegro šampion BiH u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji

13 h

0
Пожар у Новом Пазару

Ostali sportovi

Višestrukom šampionu Srbije izgorjela kuća

1 d

0
Душко и Гојко Пијетловић

Ostali sportovi

Duško i Gojko Pijetlović za ATV: U Banjaluci kao kod kuće, uvijek smo osjećali veliku podršku

1 d

0
Србија - Црна Гора

Ostali sportovi

Neviđena bruka rukometašica Srbije: Crnogorke ih potpuno uništile

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

Došao da popravi kablovsku, pa poginuo u bizarnoj nesreći

22

28

Stigla presuda treneru Željezničara nakon derbija

22

12

Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

21

58

Centralne vijesti 07.12.2025.

21

47

Poslala otrovne maline da bi se osvetila ljubavniku: Stradale nevine djevojčice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner