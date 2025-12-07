Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

Izvor:
Kada neko na košarkaškoj utakmici zabilježi 30 poena, onda je to zaista sjajna rola, ali kada na rukometnoj utakmici neko postigne 30 golova, onda se jedino može reći – kapa dole, majstore!
Da, dobro ste pročitali, 30 golova za Srednjoškolac protiv Čelinca postigao je Kosta Stevandić, mladi rukometaš iz Prijedora, koji blista u punom sjaju, ne samo u prvoligaškim mečevima svoga Prijedora, nego i u dresu novogradskog kluba u okviru Druge lige Republike Srpske – grupa „Zapad“.
Srednjoškolac je deklasirao ekipu Čelinca ubjedljivim rezultatom 46:25 (22:11) u okviru 8.kola, te sa 8 osvojenih bodova zauzima 4.mjesto na tabeli.
Pravo je uživanje gledati kako sa lakoćom postiže golove mladi Stevandić, inače veliki talenat i rukometaš koji je u svakom susretu ove sezone glavna uzdanica novogradskog kluba.
Večeras u sportskoj dvorani u Novom Gradu ovaj nevjerovatni potencijal rukometa Republike Srpske zaustavio se na 30 golova, a ujedno je to i novi rekord kada je u pitanju Druga liga, ali i generalno sva takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.
Sasvim sigurno da će ova informacija da osvoji simpatije brojnih sportskih portala, jer je prava rijetkost čuti da u rukometu na jednom meču igrač dođe do ove fascinantne brojke.
Vodeći na tabeli Druge lige su banjalučki klubovi Borac 3 i Vrbas sa po 14 bodova, a trećeplasirana Sloga iz Prnjavora sakupila je 12.
U Drugoj ligi za rukometaše slijedi zimska pauza, a drugi dio sezone startuje sredinom marta naredne godine, podjeća Radio Novi Grad.
