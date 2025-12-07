Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

Kada neko na košarkaškoj utakmici zabilježi 30 poena, onda je to zaista sjajna rola, ali kada na rukometnoj utakmici neko postigne 30 golova, onda se jedino može reći – kapa dole, majstore!

Da, dobro ste pročitali, 30 golova za Srednjoškolac protiv Čelinca postigao je Kosta Stevandić, mladi rukometaš iz Prijedora, koji blista u punom sjaju, ne samo u prvoligaškim mečevima svoga Prijedora, nego i u dresu novogradskog kluba u okviru Druge lige Republike Srpske – grupa „Zapad“.

Srednjoškolac je deklasirao ekipu Čelinca ubjedljivim rezultatom 46:25 (22:11) u okviru 8.kola, te sa 8 osvojenih bodova zauzima 4.mjesto na tabeli.

Pravo je uživanje gledati kako sa lakoćom postiže golove mladi Stevandić, inače veliki talenat i rukometaš koji je u svakom susretu ove sezone glavna uzdanica novogradskog kluba.

Večeras u sportskoj dvorani u Novom Gradu ovaj nevjerovatni potencijal rukometa Republike Srpske zaustavio se na 30 golova, a ujedno je to i novi rekord kada je u pitanju Druga liga, ali i generalno sva takmičenja pod okriljem Rukometnog saveza Republike Srpske.

Sasvim sigurno da će ova informacija da osvoji simpatije brojnih sportskih portala, jer je prava rijetkost čuti da u rukometu na jednom meču igrač dođe do ove fascinantne brojke.

Vodeći na tabeli Druge lige su banjalučki klubovi Borac 3 i Vrbas sa po 14 bodova, a trećeplasirana Sloga iz Prnjavora sakupila je 12.

U Drugoj ligi za rukometaše slijedi zimska pauza, a drugi dio sezone startuje sredinom marta naredne godine, podjeća Radio Novi Grad.