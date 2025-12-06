Duško i Gojko Pijetlović za ATV: U Banjaluci kao kod kuće, uvijek smo osjećali veliku podršku

Pored Novaka Đokovića radost navijačima u Srbiji tokom minulih 15-ak godina po pravilu su donosili i vaterpolisti Srbije, a članovi najslavnije generacije bili su Gojko i Duško Pijetlović.

S obzirom da vuku korijene iz Gornje Pecke kod Mrkonjić Grada, za ATV kažu da se uvijek rado vraćaju u Republiku Srpsku, a ovih dana borave u Banjaluci na kvalifikacionom turniru za plasman u Nordijsku ligu, na kojem učestvuju i vaterpolisti Borca.

BiH Rukovodiocima bh. aerodroma zabranjeno obavljanje dužnosti

"Republiku Srpsku smatram za mjesto gdje me vezuju porodične i emotivne veze. Dolazimo dugi niz godina u Gornju Pecku, a dolazili smo i sa reprezentacijom na pripreme. Vidimo i osjetimo koliko narod ovdje voli vaterpolo, koliko voli sportiste i cijeni uspjehe. Uvijek je zadovoljstvo doći ovdje“, rekao je Gojko, koji je prije tri godine odlučio da kaže zbogom vaterpolu.

„Tri mjeseca po završetku karijere, ušao sam u korporativne vode, radim takav posao. Tu sam se našao, tu mi je stabilnost. Sve sam sveo na normalan život, druga priča u odnosu na sport. Trebalo je vremena za adaptaciju. Naravno, nisam se potpuno isključio, nisam član nijednog kluba ili organizacije, ali svakako da me vuče srce, volim da se vratim na „fabrička podešavanja“, utakmice više pratim navijački“.

Društvo Za 35.000 penzionera stigla jednokratna pomoć od 100 KM

Prošle godine na kratko se povukao i Duško, koji je ipak odlučio da se ponovo aktivira kada je stigla ponuda kragujevačkog Radničkog. Ove sezone on i saigrači imaju dosta izazova pred sobom.

„Imali smo turbulentnu sezonu, dosta promjena u timu. Logično je bilo da neće sve odmah da bude kako treba, nije se sleglo sve na vrijeme. Kraj ove polusezone nije bio toliko loš. Uvjeren sam da će drugi dio biti daleko kvalitetniji, da ćemo bolje da izgledamo“.

I jedan i drugi s velikim nestrpljenjem čekaju Evropsko prvenstvo koje će u januaru biti održano u Beogradu. Svim srcem navijaće za vaterpoliste Srbije koji će na domaćem terenu pokušati da se domognu zlatne medalje.

„Kao i prethodne tri godine zajedno ćemo navijati za reprezentaciju. Momci su počeli pripreme, nadamo se da će imati snage i motiva da nas obraduju. Nećemo prerano da pričamo. Ni mi nismo voljeli da nam neko prije početka šampionata stavlja zlatnu medalju oko vrata. Bićemo na licu mjesta da podržimo momke u pohodu na zlato“, rekao je Gojko Pijetlović.

Ekonomija Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Duško se prisjetio Evropskog šampionata iz 2016. godine, kada su „delfini“ uspjeli da dođu do najsjajnijeg odličja.

„Sjećam se kada smo mi igrali, bili smo prvi pred tako velikim auditorijumom. Momci će osjetiti pritisak, ali imaju dovoljno godina i iskustva da se izbore s tim. Nadam se da pritisak neće uticati na igru. Mi nismo to EP odigrali na najvišem nivou, ali smo uspjeli da pobijedimo zbog publike. Nadam se da će tako da bude i ovaj put, vjerujemo u veliku podršku sa tribina“.