Legenda upozorava: Tajrik Džons mora da napusti Partizan prije nego što tenzije eskaliraju

27.12.2025

11:12

Komentari:

0
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Šampion Evroliga i MVP Fajnal-fora Tajris Rajs smatra da bi Tajrik Džons trebalo da napusti Partizan, upozoravajući da bi tenzije sa navijačima mogle brzo da eskaliraju.

Nakon što je Makabi ubjedljivo savladao Partizan 112:87, Tajrik Džons je prišao tribini na kojoj su smješteni Grobari, gdje je ubrzo došlo do verbalnog sukoba sa navijačima.

Партиуанн

Košarka

Košmar za Partizan: Ovo je prosječna razlika kojom je gubio tri posljednja meča, "pakao" tek slijedi

Navijači su tokom cijele utakmice bili vidno nezadovoljni njegovom igrom, konstantno su ga izviždavali i gestikulirali mu dok je napuštao halu.

Тајрик Џонс туча

Košarka

Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"

"Moraju da ga izvuku odatle, čovječe. Zaboravite utakmice, kako će on uopšte moći da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da ode u restoran i da neki navijač pretjera", napisao je Rajs na mreži X.

KK Partizan

Tajrik Džons

