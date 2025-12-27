Legenda upozorava: Tajrik Džons mora da napusti Partizan prije nego što tenzije eskaliraju

27.12.2025
11:12
Komentari:0
Šampion Evroliga i MVP Fajnal-fora Tajris Rajs smatra da bi Tajrik Džons trebalo da napusti Partizan, upozoravajući da bi tenzije sa navijačima mogle brzo da eskaliraju.
Nakon što je Makabi ubjedljivo savladao Partizan 112:87, Tajrik Džons je prišao tribini na kojoj su smješteni Grobari, gdje je ubrzo došlo do verbalnog sukoba sa navijačima.
Košarka
Košmar za Partizan: Ovo je prosječna razlika kojom je gubio tri posljednja meča, "pakao" tek slijedi
Navijači su tokom cijele utakmice bili vidno nezadovoljni njegovom igrom, konstantno su ga izviždavali i gestikulirali mu dok je napuštao halu.
Košarka
Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"
"Moraju da ga izvuku odatle, čovječe. Zaboravite utakmice, kako će on uopšte moći da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da ode u restoran i da neki navijač pretjera", napisao je Rajs na mreži X.
They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far. https://t.co/4tMyaYVXjz— Tyrese Rice (@ReseRice4) December 26, 2025
Košarka
3 h0
Košarka
3 h0
Košarka
15 h0
Košarka
15 h0
Najnovije
Najčitanije
13
02
12
59
12
53
12
47
12
44
Trenutno na programu