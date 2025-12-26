Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"

26.12.2025
Košarkaši Partizana poraženi su ubjedljivo od strane Makabija iz Tel Aviva sa 112:85 pred svojim navijačima, čime su doživjeli jedan od najubjedljivijih poraza u svojoj istoriji na domaćem terenu, što je samo razgalilo navijače.
Grobari su već dugo nezadovoljni viđenim od ekipe Partizana, dok su poprilično ljuti i zdanjima Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa, dok je drugopomenuti košarkaš ušao i u otvoreni sukob sa najvatrenijim pristalicama.
On je odmah poslije utakmice sa Makabijem odlučio i da se "zaleti" na vođe Grobara u prvom redu, nakon što je preskočio ogradu i krenuo do njih.
Tu ga je prvo zaustavio Vanja Marinković, ali to nije bilo sve. Tajrik Džons je nešto raspravljao sa navijačima, a jedan od njih ga je gurnuo.
Tyrique Jones had what appears to be a heated exchange with Partizan fans after his team's 25-point loss to Maccabi— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 26, 2025
Jones was being booed by the crowd all night longpic.twitter.com/db2eavKa1Z
Odlučio je tada Tajrik Džons da se se skloni, ali nije tu stao. On se okrenuo ka navijačima, pa je jednog od njih zvao i na tuču "poslije Arene".
Sve je bilo poprilično konfuzno, a vi u nastavku možete pogledati i video iz drugog ugla gdje se to jasno vidi.
Šta god. pic.twitter.com/Ut1QNNNyi6— sara (@dantes_circles) December 26, 2025
