Haos nakon meča Partizana: Tajrik Džons u sukobu sa navijačima, zvao ih na "tuču poslije Arene"

26.12.2025

21:16

Košarkaši Partizana poraženi su ubjedljivo od strane Makabija iz Tel Aviva sa 112:85 pred svojim navijačima, čime su doživjeli jedan od najubjedljivijih poraza u svojoj istoriji na domaćem terenu, što je samo razgalilo navijače.

Grobari su već dugo nezadovoljni viđenim od ekipe Partizana, dok su poprilično ljuti i zdanjima Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa, dok je drugopomenuti košarkaš ušao i u otvoreni sukob sa najvatrenijim pristalicama.

Партиуанн

Košarka

Ne pomažu ni Španac ni Amerikanac: Debakl Partizana usred Beograda!

On je odmah poslije utakmice sa Makabijem odlučio i da se "zaleti" na vođe Grobara u prvom redu, nakon što je preskočio ogradu i krenuo do njih.

Вања Маринковић 27082025

Košarka

Vanja Marinković na ivici suza poslao poruku Grobarima: "Ne tražim opravdanje, ali..."

Tu ga je prvo zaustavio Vanja Marinković, ali to nije bilo sve. Tajrik Džons je nešto raspravljao sa navijačima, a jedan od njih ga je gurnuo.

Odlučio je tada Tajrik Džons da se se skloni, ali nije tu stao. On se okrenuo ka navijačima, pa je jednog od njih zvao i na tuču "poslije Arene".

Sve je bilo poprilično konfuzno, a vi u nastavku možete pogledati i video iz drugog ugla gdje se to jasno vidi.

