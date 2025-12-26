Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!

26.12.2025
19:53
Коментари:0
Кошаркаши Партизана доживјели су убједљив пораз на свом терену од Макабија из Тел Авива резултатом 112:78 у 18. колу Евролиге, на дебију новог првог тренера Ђоана Пењароје, али и великог појачања из НБА лиге Камерона Пејна.
Дјеловало је да ће Партизан моћи да уради нешто више послије прве дионице и доброг представљања Пејна који је уписао три тројке, али је све потом кренуло низбрдо.
Навијачи су реаговали у неколико наврата, упутили су поруку председнику клуба Остоји Мијаиловићу да одржи ријеч, подсјећајући га на ранију изјаву да сваки човјек треба да напусти мјесто гдје га не желе, скандирали су Аријану Лакићу и аплаудирали Исаку Бонги, јединим светлим тачкама у тиму.
Али, слаба је то утјеха.
Партизанова игра не постоји, Макаби се шетао до поена, а чињеница да је Ник Калатес, играч који никада није имао добар шут за три поена, у неколико наврата баш на такав начин покушавао да пробуди екипу довољно говори о чему се ради.
Ни на новој утакмици није играо најскупљи играч Џабари Паркер који се није удостојавао чак ни да устане са клупе и прослави поене својих колега који морају да попуњавају рупу насталу његовом кризом и игре и понашања.
Партизан је био конкурентан само у првој дионици у којој је имао предност и на њеном крају је водио са 31:30.
Услиједио је потоп, ривал је другу дионицу добио са 16 поена, трећу са 18 и тиме ријешио питање победника па је посљедња, у којој је Партизан био бољи са 27:16 била само ревијалног типа.
Најефикаснији у тиму Партизана био је новајлија Пејн са 15 поена, Стерлинг Браун је остао на 12, Бонга и Тајрик Џонс су имали по десет, Вања Маринковић девет, а Дилан Осетковски и Двејн Вашингтон по осам.
На другој страни Лони Вокер је имао 20, а Роман Соркин је додао 17.
У наредној рунди Партизан, који сада има шест побједа и 12 пораза и налази се на 18. мјесту табеле Евролиге, гостује Валенсији, другопласираном тиму европског такмичења.
Кошарка
1 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
10 ч0
Најновије
Најчитаније
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Тренутно на програму