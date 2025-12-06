NASA otkrila kada bi naš svijet mogao nestati

Izvor:
06.12.2025
Najnovija analiza NASA podigla je mnogo prašine i otvorila jedno od najtežih pitanja čovječanstva: kada će započeti neizbježan proces gašenja Sunca, onaj trenutak koji će označiti i kraj uslova za život na Zemlji?
Prema riječima istraživača i stručnjaka, put ka tom završetku već je započeo, iako danas još uvijek ne slutimo koliko dramatične promjene donosi daleka budućnost.
Naučnici objašnjavaju da Sunce djeluje stabilno, ali da se njegove unutrašnje zalihe vodonika postepeno iscrpljuju.
Kada ovaj proces dostigne kritičnu tačku, naša zvijezda će ući u fazu koja će potpuno preoblikovati cijeli Sunčev sistem.
Podaci NASA i astronoma sa Univerziteta Vorvik pokazuju da će do energetskog kolapsa naše zvezde doći za oko 5 milijardi godina. Kada u jezgru Sunca nestane vodonika, počeće fuzija helijuma i Sunce će preći u fazu crvenog džina.
NASA očekuje da bi u toj fazi okeani na Zemlji mogli da ispare, atmosfera da se postepeno raspadne, a planeta da spolja ostane prepoznatljiva, ali bez ikakvih uslova za život.
U svom posljednjem činu Sunce će se urušiti u bijelog patuljka, hladan, neaktivan ostatak nekada sjajne zvijezde.
Stručnjaci upozoravaju da bi Zemlja mogla postati nenaseljiva i mnogo ranije, za oko milijardu godina, jer će Sunčeva svjetlost i energija postepeno rasti.
U kosmičkim razmjerama to je veoma kratak period, iako u ljudskom shvatanju vremena djeluje nezamislivo dug.
Naučnici dodaju da se dugoročne procjene mogu mijenjati kako se modeli usavršavaju, ali osnovni pravac evolucije naše zvijezde ostaje jasan i neizbježan.
