Logo
Large banner

NASA otkrila kada bi naš svijet mogao nestati

Izvor:

Agencije

06.12.2025

18:54

Komentari:

0
НАСА открила када би наш свијет могао нестати

Najnovija analiza NASA podigla je mnogo prašine i otvorila jedno od najtežih pitanja čovječanstva: kada će započeti neizbježan proces gašenja Sunca, onaj trenutak koji će označiti i kraj uslova za život na Zemlji?

Prema riječima istraživača i stručnjaka, put ka tom završetku već je započeo, iako danas još uvijek ne slutimo koliko dramatične promjene donosi daleka budućnost.

Монтенегро Ерлајнс

Region

Crnogorski avion išao lokalnim putem - VIDEO

Naučnici objašnjavaju da Sunce djeluje stabilno, ali da se njegove unutrašnje zalihe vodonika postepeno iscrpljuju.

Kada ovaj proces dostigne kritičnu tačku, naša zvijezda će ući u fazu koja će potpuno preoblikovati cijeli Sunčev sistem.

Podaci NASA i astronoma sa Univerziteta Vorvik pokazuju da će do energetskog kolapsa naše zvezde doći za oko 5 milijardi godina. Kada u jezgru Sunca nestane vodonika, počeće fuzija helijuma i Sunce će preći u fazu crvenog džina.

NASA očekuje da bi u toj fazi okeani na Zemlji mogli da ispare, atmosfera da se postepeno raspadne, a planeta da spolja ostane prepoznatljiva, ali bez ikakvih uslova za život.

voznja auto saobracaj put

Auto-moto

Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

U svom posljednjem činu Sunce će se urušiti u bijelog patuljka, hladan, neaktivan ostatak nekada sjajne zvijezde.

Stručnjaci upozoravaju da bi Zemlja mogla postati nenaseljiva i mnogo ranije, za oko milijardu godina, jer će Sunčeva svjetlost i energija postepeno rasti.

U kosmičkim razmjerama to je veoma kratak period, iako u ljudskom shvatanju vremena djeluje nezamislivo dug.

Naučnici dodaju da se dugoročne procjene mogu mijenjati kako se modeli usavršavaju, ali osnovni pravac evolucije naše zvijezde ostaje jasan i neizbježan.

Podijeli:

Tagovi:

NASA

smak svijeta

Sunce

Zemlja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лидлов мегацентар

Ekonomija

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

2 h

0
Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

3 h

0
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

3 h

7
Питбул пас

Svijet

Pitbul usmrtio bebu

3 h

0

Više iz rubrike

Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

Ovi AI modeli najviše "haluciniraju"

7 h

0
Метеори небо

Nauka i tehnologija

Prvi put u istoriji čovječanstva: Nova Vitlejemska zvijezda pojaviće se u božićnoj noći

7 h

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Nauka i tehnologija

NASA upozorila: ''Sunce je već krenulo ka gašenju''

9 h

0
Потенцијал за нова истраживања: Жабе развиле механизме за блокирање отрова

Nauka i tehnologija

Potencijal za nova istraživanja: Žabe razvile mehanizme za blokiranje otrova

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

21

07

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

21

02

Petoro državljana BiH protjerano iz Hrvatske zbog divljanja

20

59

Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

20

57

Kojić: Nemoguć evropski put na kojem bi bile ukinute nadležnosti Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner