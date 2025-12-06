Logo
NASA upozorila: ''Sunce je već krenulo ka gašenju''

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

11:37

Sunce Nebo Suncev sistem
Foto: Pexels/Bruno Scramgnon

Naučnici NASA-e podigli su veliku prašinu novom analizom koja otvara pitanje koje se već dugo postavlja: kada će Sunce početi proces gašenja i šta će to značiti za život na Zemlji?

Prema najnovijim saznanjima, put do tog neizbježnog kraja već je započeo, iako nam nije poznato koliko dramatične promjene mogu nastati u budućnosti.

Sunce, koje je srce našeg Sunčevog sistema, trenutno je u stabilnoj fazi, ali naučnici upozoravaju da se njegove unutrašnje zalihe vodonika polako iscrpljuju. Kada taj proces dostigne kritičnu tačku, Sunce će ući u fazu koja će radikalno izmijeniti cijeli naš sistem, prenosi Uniland.

Prema NASA i astronomima sa Univerziteta Warwick, očekuje se da će za otprilike 5 milijardi godina Sunce doživjeti energetski kolaps. Kada ponestane vodonika u njegovom jezgru, započeće proces fuzije helijuma, a Sunce će preći u fazu crvenog diva.

Taj dramatičan proces imaće razorne posljedice za naš Sunčev sistem. Merkur i Venera, planete koje su najbliže Suncu, najvjerovatnije će biti potpuno progutane. Za Zemlju, dalji uticaj biće jednako katastrofalan.

Ekstremni talasi zračenja i toplote doći će do naše planete, uništavajući sve uslove za život. NASA predviđa da će okeani jednostavno ispariti, atmosfera će se raspasti, a Zemlja će postati mrtva planeta, slična sadašnjoj Veneri – vrela i nepredvidiva, bez uslova za bilo koji oblik života.

Naučnici naglašavaju da bi Zemlja mogla postati nenastanjiva već za otprilike milijardu godina, kako će se Sunce postepeno povećavati i postajati sve sjajnije. U kosmičkim okvirima to je relativno kratko vrijeme, ali za čovječanstvo to predstavlja gotovo vječnost. No, iako su predviđanja bazirana na trenutno dostupnim podacima, naučnici upozoravaju da se oni mogu mijenjati kako budu napredovali modeli evolucije zvijezda.

Upravo dok NASA predviđa kraj Sunčeve ere, agencija ne gubi nadu u bližu budućnost. Misija Artemis 2, koja je sljedeći veliki korak u povratku na Mjesec, pokazuje kako NASA hrabro gleda unaprijed. Četvoro astronauta iz NASA-inog tima letjeće u kružnu orbitu oko Mjeseca kako bi testirali ključne sisteme, prije nego što sljedeće godine, kroz misiju Artemis 3, konačno slete na Mjesečevu površinu.

Ono što je dodatno iznenadilo javnost je činjenica da NASA uključuje i širu publiku u ovu veliku misiju. Kroz program "Artemis II Virtual Passport", svi mogu pratiti misiju u stvarnom vremenu i učestvovati u virtuelnim događajima, te primati ekskluzivne sadržaje i ažuriranja.

NASA

Sunce

