Vesna Zmijanac se oglasila iz bolnice: Fanovima poručila jedno

Pjevačica Vesna Zmijanac zadržana je na liječenju u Urgentnom centru, na odjeljenju koronarne jedinice.

Iako je njeno hospitalizovanje izazvalo zabrinutost među fanovima, Vesna se ubrzo oglasila iz bolničke sobe putem Instagrama, poručivši da se osjeća dobro.

Pjevačica je osjetila trnjenje cijele lijeve strane tijela, bila je prinuđena da hitno potraži stručnu pomoć, a potom se kratko oglasila na svom Instagram nalogu.

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomjeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", poručila je pjevačica.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Vesna zvala Hitnu pomoć, pa je tako prije nekoliko mjeseci bila u zdravstvenoj ustanovi. Nakon toga ona se dobro osjećala, do sada.