Državljanin BiH vozio sa 4,4 promila alkohola, u zatvoru 40 dana

Izvor:

SRNA

06.12.2025

10:30

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Državljanin BiH čiji su inicijali D. P. /66/ uhapšen je u Budvi nakon što je utvrđeno da je vozio sa 4,4 promila alkohola u krvi i izrečena mu je zatvorska kazna od 40 dana, saopštio je budvanski Sud za prekršaje.

Njemu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju šest mjeseci.

Da je vozio pod dejstvom alkohola utvrđeno je tokom policijske kontrole.

Crna Gora

brza vožnja

Budva

