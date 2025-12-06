Državljanin BiH vozio sa 4,4 promila alkohola, u zatvoru 40 dana

Izvor:
Državljanin BiH čiji su inicijali D. P. /66/ uhapšen je u Budvi nakon što je utvrđeno da je vozio sa 4,4 promila alkohola u krvi i izrečena mu je zatvorska kazna od 40 dana, saopštio je budvanski Sud za prekršaje.
Njemu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju šest mjeseci.
Da je vozio pod dejstvom alkohola utvrđeno je tokom policijske kontrole.
