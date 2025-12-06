Hrvatska i slovenačka policija na nogama: Tragaju za odbjeglim ubicom

Potraga za 40-godišnjim Josipom Oršušom iz Piškorovca ušla je u novi dan, a Međimurje je pod pojačanim policijskim mjerama.

Podsjećamo, u naselju Sitnice u četvrtak uveče se dogodilo ubistvo i pokušaj ubistva. Za bjeguncem, koji je već poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga.

Operativno-komunikacijski centar međimurske policije primio je dojavu 4. decembra u 20:53. Odmah po pozivu na teren upućene su sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć. Oršuš je iz vatrenog oružja usmrtio 28-godišnju sestru svoje partnerke, dok se njegova 29-godišnja partnerka bori za život. Za bjeguncem, koji je već poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga.

Obje žene prevezene su u čakovečku bolnicu. Uprkos pokušaju reanimacije, mlađa žena preminula je u 22:10, dok je starija teško povrijeđena i i dalje životno ugrožena. Ljekari su potvrdili blagi pomak nabolje, te žena sada samostalno diše, ali njeno stanje i dalje ostaje kritično.

Slovenačka policija sljedećeg jutra pronašla je automobil kojim se Oršuš udaljio s mjesta zločina. Vozilo je prebačeno u Policijsku upravu međimursku radi detaljne pretrage. Oružje nije pronađeno, ali jesu tragovi koji bi mogli pomoći u istrazi, potvrdio je načelnik Policijske stanice Mursko Središće, Miljenko Vrbanec.

Hrvatska i slovenačka policija raspisale su potjernice, a u potrazi se koriste i dronovi.

Građani se pozivaju da osumnjičenom ne prilaze i da svaku informaciju odmah dojave na 192, prenosi tportal.

Vrbanec je uputio i poruku bjeguncu: „Ako ovo vidi ili čuje, bilo bi najbolje da se preda najbližim policijskim službenicima.“