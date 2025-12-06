Logo
Large banner

Hrvatska i slovenačka policija na nogama: Tragaju za odbjeglim ubicom

06.12.2025

09:28

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Potraga za 40-godišnjim Josipom Oršušom iz Piškorovca ušla je u novi dan, a Međimurje je pod pojačanim policijskim mjerama.

Podsjećamo, u naselju Sitnice u četvrtak uveče se dogodilo ubistvo i pokušaj ubistva. Za bjeguncem, koji je već poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga.

Operativno-komunikacijski centar međimurske policije primio je dojavu 4. decembra u 20:53. Odmah po pozivu na teren upućene su sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć. Oršuš je iz vatrenog oružja usmrtio 28-godišnju sestru svoje partnerke, dok se njegova 29-godišnja partnerka bori za život. Za bjeguncem, koji je već poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga.

Obje žene prevezene su u čakovečku bolnicu. Uprkos pokušaju reanimacije, mlađa žena preminula je u 22:10, dok je starija teško povrijeđena i i dalje životno ugrožena. Ljekari su potvrdili blagi pomak nabolje, te žena sada samostalno diše, ali njeno stanje i dalje ostaje kritično.

cernobilj

Svijet

Hitno se oglasila IAEA: Oštećeni štit više ne blokira radijaciju iz Černobilja

Slovenačka policija sljedećeg jutra pronašla je automobil kojim se Oršuš udaljio s mjesta zločina. Vozilo je prebačeno u Policijsku upravu međimursku radi detaljne pretrage. Oružje nije pronađeno, ali jesu tragovi koji bi mogli pomoći u istrazi, potvrdio je načelnik Policijske stanice Mursko Središće, Miljenko Vrbanec.

Hrvatska i slovenačka policija raspisale su potjernice, a u potrazi se koriste i dronovi.

Građani se pozivaju da osumnjičenom ne prilaze i da svaku informaciju odmah dojave na 192, prenosi tportal.

Vrbanec je uputio i poruku bjeguncu: „Ako ovo vidi ili čuje, bilo bi najbolje da se preda najbližim policijskim službenicima.“

Podijeli:

Tagovi:

Policija

ubica

potraga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Прелетио два аутомобила у кружном току у Румунији

Region

''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku

4 h

0
Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

Region

Ljekari odstranili tumor težak 3.3 kilograma

4 h

0
Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

Region

Pronađeno tijelo na ušću rijeke Vuke u Dunav

16 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maloljetnik koji je napao Srbe u Splitu pušten da se brani sa slobode

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner