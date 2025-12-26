Logo
Large banner

Nestao Marko Majić (11), pokrenula velika potraga

Izvor:

Agencije

26.12.2025

19:05

Komentari:

0
Нестао Марко Мајић (11), покренула велика потрага
Foto: Facebook/ HGSS

HGSS Stanica Osijek saopštila je u petak da je u toku potraga za jedanaestogodišnjim Markom Majićem koji je nestao u Opštini Draž, kod vidikovca Trojnaš, nakon što se udaljio od porodice.

Marko je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma i u trenutku nestanka nosio je tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma patike, plavu majicu i crnu kapu.

"U slučaju da ste ga negdje primijetili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da nam se javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042. Unapred vam hvala na svakoj informaciji koja može pomoći da Marka bezbjedno vratimo njegovoj porodici", saopštili su iz HGSS-a.

Podijeli:

Tagovi:

nestao dječak

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

Zanimljivosti

Evo u kojoj boji veša treba da dočekate 2026. ako želite brdo para

2 h

0
Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

Region

Teška nesreća kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna odvozi povrijeđene

2 h

0
Одиграла се права драма: Ватра прогутала аутобус, призор је био језив

Srbija

Odigrala se prava drama: Vatra progutala autobus, prizor je bio jeziv

2 h

0
На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај

Društvo

Na Sremskoj Rači usporen teretni saobraćaj

2 h

0

Više iz rubrike

Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

Region

Teška nesreća kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna odvozi povrijeđene

2 h

0
Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

Region

Zaplijenjena imovina Nenada Nešića u Crnoj Gori

3 h

1
Majstor, zanatlija

Region

"Majstor za sve", nestaje usred posla, ljudima dolazi pijan u stan

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner