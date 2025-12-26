Nestao Marko Majić (11), pokrenula velika potraga

HGSS Stanica Osijek saopštila je u petak da je u toku potraga za jedanaestogodišnjim Markom Majićem koji je nestao u Opštini Draž, kod vidikovca Trojnaš, nakon što se udaljio od porodice.

Marko je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma i u trenutku nestanka nosio je tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma patike, plavu majicu i crnu kapu.

"U slučaju da ste ga negdje primijetili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da nam se javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042. Unapred vam hvala na svakoj informaciji koja može pomoći da Marka bezbjedno vratimo njegovoj porodici", saopštili su iz HGSS-a.