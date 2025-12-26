Logo
Large banner

Teška nesreća kod Podgorice: Strašni prizori sa lica mjesta, Hitna odvozi povrijeđene

26.12.2025

18:46

Komentari:

0
Тешка несрећа код Подгорице: Страшни призори са лица мјеста, Хитна одвози повријеђене

Saobraćaj na magistralnom putu između Podgorica i Cetinja trenutno je u prekidu zbog saobraćajne nezgode u mjestu Brežine, u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Prema prvim informacijama, u nezgodi koja se dogodila na putu Podgorica-Cetinje učestvovala su tri vozila, a povrijeđeni su zbrinuti od strane hitne pomoći.

Zbog udesa u mjestu Brežine, saobraćaj je u potpunom zastoju, a vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce dok traje uviđaj.

Više informacija o uzrocima nezgode biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Podgorica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

Region

Zaplijenjena imovina Nenada Nešića u Crnoj Gori

3 h

1
Majstor, zanatlija

Region

"Majstor za sve", nestaje usred posla, ljudima dolazi pijan u stan

5 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

7 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Vozio sa 3,67 promila bez vozačke i registarskih tablica

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner