Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

U centru Zagreba, na raskrsnici Palmotićeve ulice i Ulice Pavla Hatza, juče se dogodila teška saobraćajna nesreća. U noći između četvrtka i petka, oko 1.35 časova, došlo je do snažnog sudara dva automobila, pri čemu je jedno vozilo odbačeno na trotoar i udarilo 22-godišnjeg državljanina Nepala.

Prema informacijama policije, nesreću je izazvao 35-godišnji vozač automobila austrijskih registarskih oznaka, koji se Palmotićevom ulicom kretao u pravcu juga. Na raskrsnici sa Ulicom Pavla Hatza semafori zbog kvara nisu bili u funkciji, već je važila alternativna regulacija saobraćaja, koje se vozač nije pridržavao.

Umjesto da propusti vozila na putu sa prvenstvom prolaza, vozač je ušao u raskrsnicu. U tom trenutku na njegovo vozilo naleteo je automobil zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 57-godišnjak, krećući se u pravcu istoka.

Sila sudara bila je tolika da je automobil austrijskih oznaka odbačen ulijevo. U nekontrolisanom kretanju i rotaciji, vozilo je izletjelo na trotoar na jugoistočnoj strani raskrsnice.

Tom prilikom automobil je prvo oborio stub semafora, a potom direktno naletio na 22-godišnjeg državljanina Nepala, stranog radnika na privremenom boravku u Hrvatskoj, koji se u tom trenutku nalazio na trotoaru.

Vozilo se tu nije zaustavilo, već je oštetilo upravljačku strujnu kutiju semafora, probilo zaštitnu ogradu gradilišta i potom se zabilo u zid stambene zgrade na broju 43. Na kraju je udarilo i u propisno parkirani automobil u vlasništvu 27-godišnjaka.

U ovoj nesreći najteže je povrijeđen mladi pješak, koji je hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar „Sestre milosrdnice“, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

Ljekarska pomoć pružena je i putnicama u oba vozila. Pedesetpetogodišnja putnica iz automobila austrijskih registarskih oznaka i 52-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih tablica prevezene su u KBC Zagreb, gde je utvrđeno da su, uprkos snažnom sudaru, zadobile lakše povrede.

Policijski uviđaj trajao je više sati, a protiv 35-godišnjeg vozača biće podnijete odgovarajuće prijave nadležnom državnom tužilaštvu.

