Koje su prednosti "tamnog tuširanja" za poboljšanje vašeg sna

Ukoliko imate probleme sa spavanjem, moguće je da ste u potrazi za pravim rješenjem, a jedan od novijih trendova koji se izdvajaju je "tamno tuširanje", što podrazumijeva tuširanje uz prigušena svjetla ili potpuno ugašenu rasvjetu.

Ova navika često je dio večernje rutine opuštanja prije spavanja. Za razliku od jutarnjeg tuširanja koje se često koristi za razbuđivanje i podizanje energije, "tamno tuširanje" usmjereno je na smanjenje izloženosti svjetlu, regulaciju tjelesne temperature i poticanje opuštanja kako bi se tijelo pripremilo za san.

Stručnjakinja za spavanje Chelsie Rohrscheib kazala je za Healthline da tamno tuširanje može pripremiti mozak i tijelo za san, čime se poboljšava vrijeme uspavljivanja i ukupna kvaliteta sna.

"Da bi mozak pokrenuo san, tijelo mora doživjeti blagi pad srednje tjelesne temperature. Topli tuš brzo povisuje tjelesnu temperaturu, a nakon izlaska iz tuša dolazi do njenog naglog pada. To oponaša prirodni proces koji se dešava u tijelu prije spavanja, olakšavajući mozgu prelazak u san'', pojasnila je.

Tuširanje u mraku ograničava večernju izloženost svjetlu što može poboljšati prirodni cirkadijalni ritam i signalizirati vašem tijelu da je vrijeme za opuštanje.

"Melatonin je hormon koji reguliše cirkadijalni ritam, a proizvodi se u mozgu te signalizira kada je vrijeme za budnost, a kada za san. Njegova proizvodnja ovisi o svjetlosti koja ulazi u oči, jer stalna izloženost svjetlu potiskuje stvaranje melatonina, dok niži nivo svjetla potiče njegovu proizvodnju. Tuširanje uz ugašena svjetla potiče otpuštanje melatonina i unaprijed priprema vaš mozak za san", navela je Rohrscheib.

Osim poboljšanog sna, "tamno tuširanje" može donijeti i koristi za mentalno zdravlje.

"To je dobar način za opuštanje i smanjenje stresa prije spavanja, čime se naš nervni sistem prebacuje u parasimpatičko stanje, odgovorno za opuštenost i pospanost. Dodatna korist je smanjenje nivoa kortizola u cirkulaciji, koji je stimulirajući i potiče budnost", kazala je.

Stručnjakinja za spavanje Patricia Read kazala je da "tamno tuširanje" može postati oblik svjesne prisutnosti.

"U mraku stvaramo prostor u kojem druga osjetila dođu do izražaja. Možemo se više fokusirati na ugodan osjećaj tople vode na koži, mirise koje smo odabrali za tuširanje i umirujući zvuk vode. Takva atmosfera stvara prostor da zamislite kako se vaše misli i brige ispiru, ostavljajući vas spremnim za san, a ujutro za svjež početak dana", poručila je.

Rohrscheib tvrdi da ovakav vid tuširanja ne treba smatrati brzim rješenjem za poremećaje spavanja.

"Osobe sa hroničnim problemima spavanja ili osnovnim poremećajem sna neće primijetiti značajno djelovanje bez medicinske intervencije. 'Tamno tuširanje' prije spavanja može biti kontraproduktivno za osobu koja osjeća pritisak da to mora obaviti, čime se stvara dodatni stres. Ako vam raspored ne dopušta večernje tuširanje u mraku, postoje i drugi načini na koje možete doći do kvalitetnijeg sna", tvrdi ona.

Takođe, ova stručnjakinja savjetuje da se držite dosljednog rasporeda spavanja, da odlazite na spavanje i budite se u isto vrijeme svaki dan, uključujući i vikende. Preporučuje izbjegavanje kofeina najmanje šest sati prije spavanja, piše Healthline. Uz to, savjetuje se izbjegavanje obilnih, teško probavljivih obroka oko tri sata prije odlaska na spavanje. Preporučuje se izbjegavanje jakog svjetla prije spavanja, a spavaća soba trebala bi biti tamna, prohladna, tiha i ugodna.

"Ako ne možete zaspati, onda ustanite, radite nešto umirujuće poput slušanja tihe muzike pri prigušenom svjetlu 10 do 15 minuta, zatim se vratite u krevet i pokušajte ponovo", navela je.

(kliks)