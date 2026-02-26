Kecmanović počistio četvrtog igrača svijeta u Akapulku

Miomir Kecmanović je heroj ovog jutra, ali i čitavog dana! Srpski teniser je do četvrtfinala Akapulka stigao ubjedljivo najvećom pobjedom u karijeri savladavši četvrtog tenisera svijeta Aleksandra Zvereva posle velike borbe sa 6:3, 6:7(3), 7:6(4).

Ovakav podvig nije mogao da dođe u bolje vrijeme za Mišu! Skoro dva sata i 40 minuta, dva taj-brejka i pad polufinaliste Australijan Opena za novi i iskonski vazduh drugog reketa Srbije.

Naravno da je bitno to što je ušao u četvrtfinale jednog takmičenja iz serije 500, ali je još bitniji trijumf koji dokazuje da u Kecmanoviću još uvek leži onaj potencijal koji su mnogi ranije napominjali.

Za polufinale će se boriti protiv Terensa Atmana, Francuza koji je u tri seta bio bolji od najnovijeg španskog čuda, Rafaela Hodara.

Kecmanović je od starta sezone u padu, čak mu je pretilo i ispadanje iz 100 najboljih na planeti, ali je zadržao tlo pod nogama, sačuvao taj status, a sada i potvrdio da može ubrzano da se vrati tamo gde vjerovatno i pripada.

Tenis Zverev javno priznao da želi da bude kao Đoković

Odlično je otvorio meč protiv Zvereva, praktično mu nije dozvolio da diže u prvih šest gemova gde je bez ikakvih oklijevanja konvertovao prve dvije brejk lopte koje su mu se našle na putu.

Prvo je oduzeo servis njemačkom teniseru u četvrtom gemu za 3:1, a onda i u šestom za 5:1, tako da je bilo jasno da prvi set ide u ruke Srbinu. Jeste bilo kratkog zadržavanja, jeste da je Saša pokušao da se vrati, ali je bio vrlo brzo zaustavljen u toj namjeri.

U nastavku meča su se desila dva ključna trenutka u dva različita seta.

Prvo je Zverev u petom gemu drugog spasao dvije brejk lopte, održao glavu iznad vode i odveo priču u taj-brejk gde je od 3:3 prevagnuo i objavio odlučnu bitku.

A, drugi pomenuti momenat je u sedmom gemu trećeg seta kada je Kecmanović spasao svoj servis, poveo sa 4:3 i obezbjedio još jedan taj-brejk, samo što je tada izdržao do vođstva od 5:4 gdje pravi dva mini brejka za totalnu senzaciju.

Nema sumnje da će ovo Miomiru da pruži jedno samopouzdanje koje mu je bilo prekopotrebno, a možda bi sada mogao i da razmišlja o najvećoj tituli u karijeri, jer se do sada nikada nije okitio sa peharom iz serije 500.

(telegraf)