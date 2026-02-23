Skandal u tenisu: Suspendovane dvije srpske teniserke

Agencija za zaštitu integriteta tenisa odlučila je da izrekne privremene tri suspenzije zbog sumnje na kršenje pravila iz antikorupcijskog programa.

Među kažnjenima su i dvije igračice iz Srbije – Draginja Vuković i Mila Mašić, kao i ruski teniser Mark Kaufman.

Njima je do daljnjeg onemogućeno učešće na turnirima, dok nadležni organi ne okončaju postupak. Za sada nisu saopšteni ni precizan period trajanja suspenzije, niti detalji o konkretnim prekršajima koji im se stavljaju na teret.

Vukovićeva se trenutno na 563. mjestu na planeti i suspendovana je od 17. decembra prošle godine, ali je odlučila da se ne žali na odluku Agencije.

Zdravlje "Tihi ubica" pogađa sve više ljudi: Prvi znaci javljaju se na stopalima

Sa druge strane, Mašićeva se nalazi se na 922. mjestu WTA liste, suspendovana je 24. decembra i ona je odlučila da se žali, ali je njena žalba odbijena.

Suspenzija je na snazi, a njima je zabranjeno da se pojavljuju na bilo kakvim teniskim događajima.