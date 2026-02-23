Logo
Skandal u tenisu: Suspendovane dvije srpske teniserke

23.02.2026

17:25

Тениски рекет
Foto: Pixabay

Agencija za zaštitu integriteta tenisa odlučila je da izrekne privremene tri suspenzije zbog sumnje na kršenje pravila iz antikorupcijskog programa.

Među kažnjenima su i dvije igračice iz Srbije – Draginja Vuković i Mila Mašić, kao i ruski teniser Mark Kaufman.

Njima je do daljnjeg onemogućeno učešće na turnirima, dok nadležni organi ne okončaju postupak. Za sada nisu saopšteni ni precizan period trajanja suspenzije, niti detalji o konkretnim prekršajima koji im se stavljaju na teret.

Vukovićeva se trenutno na 563. mjestu na planeti i suspendovana je od 17. decembra prošle godine, ali je odlučila da se ne žali na odluku Agencije.

Sa druge strane, Mašićeva se nalazi se na 922. mjestu WTA liste, suspendovana je 24. decembra i ona je odlučila da se žali, ali je njena žalba odbijena.

Suspenzija je na snazi, a njima je zabranjeno da se pojavljuju na bilo kakvim teniskim događajima.

