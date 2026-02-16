ATP lista: Veliki pad srpskih tenisera

Janik Siner je drugi teniser svijeta sa 10.300 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605. Lorenco Muzeti je zadržao peto mjesto na ATP listi, dok je Aleks de Minor napredovao za dvije pozicije i trenutno je šesti teniser sveta. Feliks Ože-Alijasim je sedmi na ATP listi, a u prvih 10 nalaze se još i Tejlor Fric, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za 17 mjesta i trenutno se nalazi na 83. poziciji na ATP listi sa 670 bodova. Hamad Međedović je pao za 18 pozicija i sada je 97. teniser svijeta sa 615 bodova, dok je Laslo Đere nazadovao za 23 mjesta i nalazi se na 114. poziciji sa 538. Dušan Lajović je 129. teniser na ATP listi sa 485.