Logo
Large banner

ATP lista: Veliki pad srpskih tenisera

16.02.2026

10:04

Komentari:

0
Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mjesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.150.

Janik Siner je drugi teniser svijeta sa 10.300 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605. Lorenco Muzeti je zadržao peto mjesto na ATP listi, dok je Aleks de Minor napredovao za dvije pozicije i trenutno je šesti teniser sveta. Feliks Ože-Alijasim je sedmi na ATP listi, a u prvih 10 nalaze se još i Tejlor Fric, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.

Татјана Јечменица

Srbija

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za 17 mjesta i trenutno se nalazi na 83. poziciji na ATP listi sa 670 bodova. Hamad Međedović je pao za 18 pozicija i sada je 97. teniser svijeta sa 615 bodova, dok je Laslo Đere nazadovao za 23 mjesta i nalazi se na 114. poziciji sa 538. Dušan Lajović je 129. teniser na ATP listi sa 485.

Podijeli:

Tagovi :

tenis

ATP lista

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Tenis

Objavljena fotografija smrvljenog auta stradale Tatjane Ječmenice

2 d

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Tenis

Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

2 d

0
Татјана Јечменица

Tenis

Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

2 d

1
Татјана Јечменица

Tenis

Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

18

Ko može dobrovoljno uplaćivati u penziju i zašto se to isplati?

13

11

Najljepša imena za mušku djecu: Vjeruje se da će ih cijeli život pratiti sreća

13

07

Da li ste i sanitarna inspekcija? Ako vidite samo prašinu, nikada se ne vraćajte

13

06

Video zapalio Srbiju: Na koncert odvela bivšu od svog muža

13

06

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner