ATP lista: Veliki pad srpskih tenisera

16.02.2026
10:04
Komentari:0
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mjesto na najnovijoj ATP listi sa 5.280 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 13.150.
Janik Siner je drugi teniser svijeta sa 10.300 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na četvrtoj poziciji sa 4.605. Lorenco Muzeti je zadržao peto mjesto na ATP listi, dok je Aleks de Minor napredovao za dvije pozicije i trenutno je šesti teniser sveta. Feliks Ože-Alijasim je sedmi na ATP listi, a u prvih 10 nalaze se još i Tejlor Fric, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.
Srbija
Poznato mjesto i vrijeme sahrane Tatjane Ječmenice
Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za 17 mjesta i trenutno se nalazi na 83. poziciji na ATP listi sa 670 bodova. Hamad Međedović je pao za 18 pozicija i sada je 97. teniser svijeta sa 615 bodova, dok je Laslo Đere nazadovao za 23 mjesta i nalazi se na 114. poziciji sa 538. Dušan Lajović je 129. teniser na ATP listi sa 485.
Tenis
2 d0
Tenis
2 d0
Tenis
2 d1
Tenis
2 d0
Najnovije
Najčitanije
13
18
13
11
13
07
13
06
13
06
Trenutno na programu