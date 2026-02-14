Objavljena fotografija smrvljenog auta stradale Tatjane Ječmenice

Srbiju je sinoć potresla vijest o tragičnoj smrti slavne srpske teniserke i nekadašnje selektorke FED kup reprezentacije, Tatjana Ječmenica (47), koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u petak uveče, oko 20.50 časova, na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, kada je došlo do direktnog sudara teretnog i putničkog vozila.

Tenis Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

Novinar Mladen Mijatović objavio je fotografije potpuno uništenog automobila u kom se nalazila Ječmenica.

Prednji dio vozila bio je smrskan do neprepoznatljivosti, prenosi "Telegraf".

Prema prvim informacijama, Tatjana Ječmenica je upravljala automobilom, i navodno je promašila isključenje, nakon čega je pokušala da se vrati u rikverc, kada je na vozilo naletio šleper.

Ipak, na osnovu fotografija ne isključuje se ni mogućnost da je nastavila kretanje ne sluteći da se nalazi u pogrešnom smjeru, što je dovelo do kobnog sudara.

Vatrogasne ekipe stigle su na mjesto nesreće oko 20 minuta nakon udesa i zatekle dvije osobe zarobljene u smrskanom vozilu.

Hronika Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Tatjanin suprug izvučen je u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša hitno uveden u indukovanu komu, dok se ljekari bore za njegov život.

Tatjana Ječmenica, nažalost, nije izdržala. Preminula je tokom spasilačke akcije izvlačenja iz vozila, izgubivši borbu za život na licu mjesta.