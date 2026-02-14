Logo
Objavljena fotografija smrvljenog auta stradale Tatjane Ječmenice

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Srbiju je sinoć potresla vijest o tragičnoj smrti slavne srpske teniserke i nekadašnje selektorke FED kup reprezentacije, Tatjana Ječmenica (47), koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u petak uveče, oko 20.50 časova, na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, kada je došlo do direktnog sudara teretnog i putničkog vozila.

Татјана Јечменица

Tenis

Novak Đoković objavio emotivnu poruku nakon smrti Tatjane Ječmenice

Novinar Mladen Mijatović objavio je fotografije potpuno uništenog automobila u kom se nalazila Ječmenica.

Prednji dio vozila bio je smrskan do neprepoznatljivosti, prenosi "Telegraf".

Prema prvim informacijama, Tatjana Ječmenica je upravljala automobilom, i navodno je promašila isključenje, nakon čega je pokušala da se vrati u rikverc, kada je na vozilo naletio šleper.

Ipak, na osnovu fotografija ne isključuje se ni mogućnost da je nastavila kretanje ne sluteći da se nalazi u pogrešnom smjeru, što je dovelo do kobnog sudara.

Vatrogasne ekipe stigle su na mjesto nesreće oko 20 minuta nakon udesa i zatekle dvije osobe zarobljene u smrskanom vozilu.

Татјана Јечменица

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Tatjanin suprug izvučen je u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša hitno uveden u indukovanu komu, dok se ljekari bore za njegov život.

Tatjana Ječmenica, nažalost, nije izdržala. Preminula je tokom spasilačke akcije izvlačenja iz vozila, izgubivši borbu za život na licu mjesta.

Poginula Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica

Darko Jevtić

