Logo
Large banner

Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Izvor:

Telegraf

14.02.2026

09:22

Komentari:

0
Татјана Јечменица
Foto: Instagram

Bivša srpska teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Orlovače u petak uveče.

Njen muž Darko Jevtić je teško povrijeđen i za njegov život se bore ljekari, dok je Ječmenica nastradala na licu mjesta. Njen džip i šleper su se sudarili, a ona je od zadobijenih povreda nastradala.

Татјана Јечменица

Ostali sportovi

Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu.

Prema dostupnim podacima sa lica nesreće, Tatjana je promašila isključenje, kada je probala da se vrati u rikverc, i u tom momentu je kamion naletio na njeno vozilo.

Ječmenica je nakon teniske karijere bila selektorka ženske reprezentacije od 2005. do 2007, te od 2014. do 2017. godine. Nakon prvog odlaska iz nacionalnog tima, govorila je o proslavljenim koleginicama Ani Ivanović i Jeleni Janković, koje su godinama kasnije bile u sukobu.

Татјана Јечменица

Tenis

Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

"Ako treba da nagovaram čas Jelenu, čas Anu, da igraju, a da se one nećkaju, izem ti taj posao", rekla je tada Ječmenica.

Ona je njih dvije vratila u nacionalni tim 2015, ali je je Jelena tada otkazala i nikada više nisu igrale zajedno Ana i ona.

Posljednji dodir sa nacionalnim timom Tatjana je imala 2017, kada je Srbija poražena od Velike Britanije u evro-afričkoj zoni, podsjeća "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi :

Poginula Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica

Darko Jevtić

Ana Ivanović

Jelena Janković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Татјана Јечменица

Tenis

Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

1 h

0
Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

Tenis

Nadal digao Srbiju na noge izjavom o Đokoviću: Gotovo je

11 h

0
Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

Tenis

Grčki teniser pričao o tome kako se napio sa Federerom i Nadalom

13 h

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Tenis

U Dubaiju bez dvije najbolje teniserke svijeta

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

09

44

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

09

34

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner