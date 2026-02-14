Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Njen muž Darko Jevtić je teško povrijeđen i za njegov život se bore ljekari, dok je Ječmenica nastradala na licu mjesta. Njen džip i šleper su se sudarili, a ona je od zadobijenih povreda nastradala.

Ostali sportovi Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu.

Prema dostupnim podacima sa lica nesreće, Tatjana je promašila isključenje, kada je probala da se vrati u rikverc, i u tom momentu je kamion naletio na njeno vozilo.

Ječmenica je nakon teniske karijere bila selektorka ženske reprezentacije od 2005. do 2007, te od 2014. do 2017. godine. Nakon prvog odlaska iz nacionalnog tima, govorila je o proslavljenim koleginicama Ani Ivanović i Jeleni Janković, koje su godinama kasnije bile u sukobu.

Tenis Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

"Ako treba da nagovaram čas Jelenu, čas Anu, da igraju, a da se one nećkaju, izem ti taj posao", rekla je tada Ječmenica.

Ona je njih dvije vratila u nacionalni tim 2015, ali je je Jelena tada otkazala i nikada više nisu igrale zajedno Ana i ona.

Posljednji dodir sa nacionalnim timom Tatjana je imala 2017, kada je Srbija poražena od Velike Britanije u evro-afričkoj zoni, podsjeća "Telegraf".