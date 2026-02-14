Син Татјане Јечменице је талентовани спортиста

Извор:
Агенције
14.02.2026
09:17
Коментари:0
Татјана Јечменица (47) прослављена српска тенисерка, погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила у петак 13. фебруара.
Татјанин супруг Дарко након несреће налази у индукованој коми и љекари му се боре за живот. Јечменица је иза себе оставила и сина Алексу, који је спортиста.
Тенис
Објављене фотографије са мјеста несреће у којој је погинула Татјана Јечменица
Татјанин син Алекса бави се рукометом, а наша спортисткиња причала је о њему у свом посљедњем интервјуу који је дала за "Журнал", у јануару ове године.
"За Алексу кажу да је талентован десни бек. Од нас никад није било притиска да нешто мора. Требало је само да буде активан. Почео је у тенису, али је завршио на рукомету. За сада му добро иде, међутим, да би се бавио озбиљно спортом и правио велике резултате, мораш да живиш тај спорт, да будеш пожртвован и да све буде подређено том спорту. Дарко држи рукомет у малом прсту, а највећа тензија креће пред Алексине утакмице и он му је највећи критичар", причала је Татјана.
Татјана Јечменица је била истакнута фигура у свијету српског тениса, како као играчица, тако и као тренер.
Током своје професионалне каријере, Татјана Јечменица је наступала на сва четири Грен слем турнира. Њен најбољи резултат на Грен слемовима био је пласман у друго коло Ролан Гароса 1996. године.
Србија
Ко је муж Татјане Јечменице који се бори за живот
Најбољи пласман на свјетској WТА листи остварила је 1996. године, када је била 72. тенисерка свијета у синглу и 84. у дублу.
Била је дугогодишњи члан Фед куп репрезентације Југославије.
Након повлачења са терена, остала је у спорту. Године 2005. постала је селектор Фед куп репрезентације тадашње Србије и Црне Горе, функцију коју је обављала годину дана прије подношења оставке. Касније је радила као тениски тренер и била је власница школе тениса "Јечменица" у Новом Саду.
У приватном животу, Татјана је била блиска пријатељица са Драганом Беквалац, сестром пјевачице Наташе Беквалац. Посљедњи пут се у јавности појавила на догађају који је организовао Слободан Боба Живојиновић.
Остали спортови
14 ч0
Остали спортови
22 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму