Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Извор:

Б92

13.02.2026

11:45

Коментари:

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Америчка скијашка легенда Линдзи Вон доживела је тежак пад у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, а према ријечима француских стручњака, примарни циљ сада је спасавање ноге.

Четрдесетједногодишња Вон задобила је комплексан прелом тибије (цјеванице) током финалне трке у Кортини.

Након пада могло се чути како вришти од болова, а са стазе је евакуисана најприје носилима, а потом и хеликоптером.

Специјалиста за колено из Лиона, др Бертранд Сонери-Коте, изјавио је за РМЦ Спорт да су овакве повреде изузетно озбиљне и да у појединим случајевима могу завршити ампутацијом.

Линдзи Вон

Остали спортови

Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице

"Временски оквир опоравка је непредвидив. Проћи ће мјесеци прије него што поново буде могла нормално да хода. Њен први циљ сада је да задржи ногу и да поново стане на њу. Повратак врхунском скијању у овом тренутку није тема. Неке повреде попут ове могу завршити ампутацијом", упозорио је француски лекар.

Он је додао да фотографије које је Вон објавила на Инстаграму показују да је, упркос успјешним операцијама, постављен спољашњи фиксатор, метална конструкција која стабилизује кост, што значи да прелом још није у потпуности саниран.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

"Повреда је изузетно озбиљна, правиће јој проблеме мјесецима, а могуће су и доживотне посљедице", истакао је Сонери-Коте, додајући да се овакве повреде чешће виђају у саобраћајним несрећама, нарочито код мотоциклиста.

Слично мишљење изнео је и други француски хирург Никола Бодрије, који је за лист Л'Екип рекао да је ријеч о тешком, вјероватно вишеструком прелому са могућим оштећењима коже, нерава и мишића.

Према његовим ријечима, чак и млађој особи би за потпуни опоравак било потребно око годину дана.

Вон је у међувремену открила да је већ имала три операције и поручила да нема кајања због повратка на стазу, иако је само неколико дана прије трке покидала предњи укрштени лигамент (АЦЛ), што како тврди, није повезано са овим падом.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

"Мој олимпијски сан није завршен онако како сам жељела. У спусту је разлика између савршене линије и катастрофалне повреде понекад свега неколико центиметара. Била сам само пет инча превише близу капији када ми је десна рука запела и изазвала пад. АЦЛ и претходне повреде нису имале везе са овим", поручила је Вон.

Додала је да је задобила комплексан прелом тибије који је тренутно стабилан, али ће захтијевати више операција како би се правилно санирао.

Током трке, Вон је при великој брзини закачила једну од капија десном страном тијела, након чега је пала.

Вон је 2010. године на Олимпијским играма у Ванкуверу освојила злато у спусту и постала прва Американка којој је то пошло за руком.

ana ivanovic instagram

Остали спортови

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

У каријери је забиљежила 45 побједа у спусту и 28 у супервелеслалому, чиме се сврстала међу најуспјешније брзе скијашице у историји алпског скијања.

С обзиром на тежину повреде, остаје отворено питање да ли ће се једна од највећих шампионки овог спорта икада више такмичити на највишем нивоу.

