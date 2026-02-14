Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

Bivša teniserka i nekadašnja selektorka FED kup reprezentacije Srbije, Tatjana Ječmenica (47), poginula je u saobraćajnoj nesreći.

Ona je stradala u sudaru na petlji Orlovača sinoć, 13 februara, oko 20.50 u Beogradu, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo.

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu.

Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu, a ljekari mu se bore za život.

Srbija Ko je muž Tatjane Ječmenice koji se bori za život

Ječmenica je, nažalost, preminula, a kako je prenio "RTS", izgubila je borbu za život tokom spasilačke akcije izvlačenja.

Prema prvim informacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naletio na njih.

Na fotografijama koje su objavljene na instagram stranici 192 sa mjesta nesreće vidi se kamion koji je učestvovao u tragediji, a policija je na licu mjesta izvršila uviđaj.