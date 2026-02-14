Logo
Vipotnik: Optimističan sam u vezi sa rješavanjem problema Trgovske gore

Izvor:

SRNA

14.02.2026

10:18

Komentari:

0
Foto: ATV

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik vjeruje da su Republika Srpska i BiH na dobrom putu da Hrvatsku spriječe u namjeri da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori neposredno uz granicu sa BiH, s obzirom da je za maj ESPO konvencija zakazala sučeljavnje suprotstavljenih strana.

Vipotnik je u podkastu Srne naglasio da u vezi sa ovom problematikom postoji apsolutni konsenzus svih nivoa vlasti u BiH, te je napomenuo da je preduzeto niz aktivnosti prema Sekretarijatu ESPO konvencije i SEA protokola u vezi sa postupanjem Hrvatske.

- Hrvatska postupke vodi netransparentno, nije dozvolila našim ekspertima da učestvuju u istraživanjima na hrvatskom području. Mi smo završili terenska istraživanja na strani Republike Srpske i Federacije BiH, u fazi su laboratorijskih analiza i na taj način ćemo završiti segment naše argumentacije, dok pravni tim priprema pravnu argumentaciju - rekao je Vipotnik.

On je naglasio da Hrvatska još nije dostavila studiju uticaja na životnu sredinu koja je ključna u cijelom procesu, ali da je ESPO konvencija ipak i bez toga, a na osnovu predstavki resornog ministarstva, otvorila slučaj Trgovske gore.

- Uvidjeli su da tu nešto nije u redu, pozvali su Hravatsku da obrazloži naše navode, od nas tražili dodatno obrazloženje i rezultat toga je da su nam zakazali za maj sučeljavanje sa Hrvatskom u Ženevi -istakao je Vipotnik.

On je ocijenio da je upravo to važan korak, s obzirom na to da je na međunarodnom nivou prepoznato da Hrvatska krši međunarodne norme i protokole.

- Evropska komisija je na zvaničan način upozorila Hrvatsku da ne postupa u skladu sa protokolima i pravilima ponašanja kada je riječ o ovoj problematici - istakao je Vipotnik i dodao da su sve vidljivija protivljenja javnosti i u Hrvatskoj.

On je zahvalio medijima na kontinuiranom izvještavanju o problemu Trgovske gore, te s tim u vezi Srnu naveo kao jednog od najaktivnijih medija koji prati ova dešavanja.

