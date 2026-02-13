Logo
Large banner

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

13.02.2026

21:34

Komentari:

0
Састанак у Минхену
Foto: Instagram

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Minhenu sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući Džaredom Ejgenom.

"Radujem se budućoj saradnji i nastavku razgovora o svim važnim temama iz oblasti energetike", napisala je Cvijanović na Instagramu.

Ona je navela da je nakon ovog susreta pažljivo poslušala Ejgena i druge učesnike na panelu o energetici i geopolitici resursa u okviru Minhenske bezbjednosne konferencije.

"Korisna i veoma interesantna diskusija o globalnoj energetici", zaključila je Cvijanović.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Minhen

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Никол Мегроу

Republika Srpska

Cvijanovićeva se susrela sa Nikol Megrou

1 h

0
Милорад Додик на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik: Srpska ima pravo da slavi svoju državnost

2 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpski narod kroz istoriju branio svoju slobodu i državnost

3 h

0
Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Republika Srpska

Palata Republike Srpske ukrašena na poseban način - FOTO

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

01

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner