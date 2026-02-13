Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Minhenu sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući Džaredom Ejgenom.

"Radujem se budućoj saradnji i nastavku razgovora o svim važnim temama iz oblasti energetike", napisala je Cvijanović na Instagramu.

Ona je navela da je nakon ovog susreta pažljivo poslušala Ejgena i druge učesnike na panelu o energetici i geopolitici resursa u okviru Minhenske bezbjednosne konferencije.

"Korisna i veoma interesantna diskusija o globalnoj energetici", zaključila je Cvijanović.