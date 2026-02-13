Dodik: Srpska ima pravo da slavi svoju državnost

Republika Srpska ima pravo da slavi svoju državnost, jer ima svoju teritoriju, narod, Ustav, Vladu, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na svečanoj akademiji povodom Sretenja, Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Srbije.

Dodik je u obraćanju istakao značaj da se očuva jedinstven prostor srpskog naroda u Republici Srpskoj i Srbiji, te naglasio potrebu da se umne glave Srba okupe, bez obzira na ideologije, i pokušaju da se dogovore o ključnim putevima nacionalne budućnosti.

Srbija Vučević: Predaja nikad nije bila opcija

"Sretenje je najbolja prilika za okupljanje i da kažemo da su ovo naše države, naš narod, ne želimo ništa drugo od toga i da nas puste da sami određujemo procese", rekao je Dodik.

On je naglasio da je zajednička nit svih događaja u prošlosti bila ta da su Srbi uvijek bili predmet tuđih potkusurivanja i da je tuđin želio da vlada ovim prostorima.

"Ništa nije slučajno da onaj ko dolazi iz Njemačke smatra da je ovaj prostor njihov", rekao je Dodik u osvrtu na događaje iz proteklih ratova.

Dodik je naveo da svi vodeći lideri svijeta govore da svijet više nije isti, da i oni koji ga kreiraju ne znaju na koji način će se kretati, a da Srbi treba da znaju da neće izgraditi zajedničku budućnost bez jedinstvenog odgovora.

"Moramo se izboriti jer kao što nema slobode tako nema ni države, a neće biti ni budućnosti", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je Srbija u posljednjih 15-ak godina napravila najveći napredak, a da se Republika Srpska borila protiv onih koji su se vijekovima borili da srpski narod tlače, te naveo da nije slučajno što je većina visokih predstavnika došla iz Austrije i Njemačke.

Republika Srpska Minić: Srpski narod kroz istoriju branio svoju slobodu i državnost

"Mislimo da je prirodno da zajedno radimo sa Srbijom", rekao je Dodik.

Ponovio je i da Republika Srpska mora da vrati svoje nadležnosti, da ne želi da bude dio onoga što govori germanski krug i da ne dijeli iluzije o BiH sa Bošnjacima.

"Pozivamo na dijalog koji možemo da vodimo samo na bazi toga da nam se vrate dejtonska prava koja smo imali. Mi ne želimo da budemo podanici, to nećemo biti, zato je važno da srpski narod bude objedinjen u okviru ideje slobode i države. Želimo ista prava kao i drugi da imamo svoju slobodnu državu", rekao je Dodik.

Naglasio je i da Srbi ne smiju da budu zasebni, već da se vode našom istorijom, sudbinom i budućnosti.