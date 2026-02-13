Logo
Minić: Srpski narod kroz istoriju branio svoju slobodu i državnost

13.02.2026

18:52

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je na svečanoj akademiji povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Srpske da su Srbi jedan narod u dvije države.

"Kroz istoriju nikada nismo digli glavu da nekome napakostimo, ugnjetavamo, digli smo glavu kada smo htjeli slobodu. Srpski narod je kroz istoriju branio sebe i svoju slobodu, svoju državnost. Samo nas sloga i sabornost mogu spasiti", istakao je Minić na svečanoj akademiji.

Minić dodaje da su Srbi jedan narod, ali da moramo biti ujedinjeni.

Стевандић, Додик и Вучевић на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik, Stevandić i Vučević stigli na Svečanu akademiju

"Slobodu nismo dobili tek tako. Mnogi su slobodu platili životom", rekao je Minić.

Kaže, da Srbi imaju obavezu da nastave putem jedinstva.

Savo Minić

