Minić: Srpski narod kroz istoriju branio svoju slobodu i državnost

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je na svečanoj akademiji povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Srpske da su Srbi jedan narod u dvije države.

"Kroz istoriju nikada nismo digli glavu da nekome napakostimo, ugnjetavamo, digli smo glavu kada smo htjeli slobodu. Srpski narod je kroz istoriju branio sebe i svoju slobodu, svoju državnost. Samo nas sloga i sabornost mogu spasiti", istakao je Minić na svečanoj akademiji.

Minić dodaje da su Srbi jedan narod, ali da moramo biti ujedinjeni.

"Slobodu nismo dobili tek tako. Mnogi su slobodu platili životom", rekao je Minić.

Kaže, da Srbi imaju obavezu da nastave putem jedinstva.