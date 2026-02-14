Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

Maloljetnica (17) koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći i dalje je u izuzetno teškom stanju, kazali su za "Avaz" iz "Opšte bolnice Prim. dr Abdulah Nakaš".

- 17-godišnja djevojka i dalje je smještena u jedinici intenzivne hirurške njege i pod intenzivnom je reanimacijom i terapijom - kazali su za "Avaz".

Podsjećamo, ona se nalazila na tramvajskom stajalištu kada je tramvaj iskočio iz šina i prošao kroz stajalište te završio na saobraćajnici.

Njoj je amputirana noga nakon svega što se desilo, a student iz Brčkom Erdoan Morankić je na licu mjesta preminuo. Još tri osobe su zadobile lakše povrede u ovoj nesreći.