Logo
Large banner

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

Izvor:

Avaz

14.02.2026

09:50

Komentari:

0
Тешка несрећа у Сарајеву
Foto: Samir Jordanovic/Anadolija

Maloljetnica (17) koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći i dalje je u izuzetno teškom stanju, kazali su za "Avaz" iz "Opšte bolnice Prim. dr Abdulah Nakaš".

- 17-godišnja djevojka i dalje je smještena u jedinici intenzivne hirurške njege i pod intenzivnom je reanimacijom i terapijom - kazali su za "Avaz".

auto put ilustracija

Region

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

Podsjećamo, ona se nalazila na tramvajskom stajalištu kada je tramvaj iskočio iz šina i prošao kroz stajalište te završio na saobraćajnici.

Njoj je amputirana noga nakon svega što se desilo, a student iz Brčkom Erdoan Morankić je na licu mjesta preminuo. Još tri osobe su zadobile lakše povrede u ovoj nesreći.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

povrijeđena djevojčica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Hronika

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

4 h

0
Цвијановић: Сретење - симбол борбе за слободу

Republika Srpska

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

4 h

0
Татјана Јечменица бивша тенисерка

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

4 h

0
гријање

Banja Luka

Dio Banjaluke danas bez grijanja

4 h

0

Više iz rubrike

Убиство у БиХ: Злочин пријавио радник Хитне

Hronika

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

4 h

0
Татјана Јечменица бивша тенисерка

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

4 h

0
Седин Мешиновић

Hronika

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

4 h

0
Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

06

Ove dvije vrste vježbanja vam mogu pomoći ukoliko imate problem sa spavanjem

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner