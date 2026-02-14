U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

U stanu u Banjaluci juče je pronađeno tijelo Sedina Mešinovića, šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Prema nezvaničnim informacijama, Mešinović se ranije nije javljao na telefonske pozive, nakon čega je odlučeno da se provjeri njegovo stanje u stanu.

Tenis Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Dolaskom na adresu, zatečeno je njegovo tijelo, pišu "Vijesti.ba".

Okolnosti pod kojima je nastupila smrt za sada nisu zvanično poznate. Nezvanično, smrt je nastupila prirodnim putem.

Mešinović je rođen 1985. godine u Tešnju. Bio je diplomirani pravnik. Nakon okončanja studija bio je zaposlenik u osiguravajućoj kući, da bi se 2009. godine zaposlio u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

U UIO je obavljao različite pozicije, od inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika Banjaluka, preko saradnika u Odsjeku za kontrolu velikih poreznih obveznika u Sektoru za poreze u Centralnom uredu Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika Tuzla, šefa Grupe za reviziju i kontrolu pri Odsjeku za poreze Regionalnog centra Tuzla, šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu u Sektoru za poreze u Centralnom uredu UIO, v. d. pomoćnika direktora za Sektor za poreze.

Ostali sportovi Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

U međuvremenu je okončao polaganje pravosudnog ispita pred ispitnom komisijom imenovanom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a tokom 2018. stekao i zvanje sertifikovanog forenzičkog računovođe.