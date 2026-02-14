Logo
Large banner

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

Izvor:

ATV

14.02.2026

09:27

Komentari:

0
Седин Мешиновић
Foto: Fejsbuk

U stanu u Banjaluci juče je pronađeno tijelo Sedina Mešinovića, šefa Sektora za reviziju i kontrolu u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Prema nezvaničnim informacijama, Mešinović se ranije nije javljao na telefonske pozive, nakon čega je odlučeno da se provjeri njegovo stanje u stanu.

Татјана Јечменица

Tenis

Kako je Tatjana Ječmenica pokušala da pomiri Anu Ivanović i Jelenu Janković

Dolaskom na adresu, zatečeno je njegovo tijelo, pišu "Vijesti.ba".

Okolnosti pod kojima je nastupila smrt za sada nisu zvanično poznate. Nezvanično, smrt je nastupila prirodnim putem.

Mešinović je rođen 1985. godine u Tešnju. Bio je diplomirani pravnik. Nakon okončanja studija bio je zaposlenik u osiguravajućoj kući, da bi se 2009. godine zaposlio u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO).

U UIO je obavljao različite pozicije, od inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika Banjaluka, preko saradnika u Odsjeku za kontrolu velikih poreznih obveznika u Sektoru za poreze u Centralnom uredu Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika Tuzla, šefa Grupe za reviziju i kontrolu pri Odsjeku za poreze Regionalnog centra Tuzla, šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu u Sektoru za poreze u Centralnom uredu UIO, v. d. pomoćnika direktora za Sektor za poreze.

Татјана Јечменица

Ostali sportovi

Sin Tatjane Ječmenice je talentovani sportista

U međuvremenu je okončao polaganje pravosudnog ispita pred ispitnom komisijom imenovanom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a tokom 2018. stekao i zvanje sertifikovanog forenzičkog računovođe.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

tijelo

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Hronika

Još jedna teška nesreća u Srpskoj: Auto na krovu, ima povrijeđenih

37 min

0
Полиција аутомобил

Hronika

Kombi završio na šinama, dijelovi rasuti po putu

1 h

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Hronika

U jezivoj nesreći poginula Tatjana Ječmenica

1 h

0
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.

Hronika

Ugašen mladi život Erdoana Morankića, njegov brat blizanac osjetio da se nešto dogodilo

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

09

34

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

09

33

Dio Banjaluke danas bez grijanja

09

27

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner