U jezivoj nesreći poginula Tatjana Ječmenica

Izvor:

Telegraf

14.02.2026

07:56

Komentari:

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица
Foto: YouTube/Screenshot/SPortal

Tragične vijesti stižu iz Beograda! Tatjana Ječmenica (47), bivša srpska teniserka i nekadašnja selektorka reprezentacije, stradala je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko glavnog grada Srbije.

Kako se navodi, nesreća se dogodila na petlji Orlovača, nešto prije 21 čas, kada su se sudarili džip u kojem se nalazila Ječmenica i šleper. Tatjana je, nažalost, izgubila život na licu mjesta, dok je njen suprug zadobio teške povrede.

Пењароја

Košarka

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mjesto nesreće i zatekli dvije osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svjesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu, a ljekari mu se bore za život. Ječmenica je, nažalost, preminula, a kako je prenio "RTS", izgubila je borbu za život tokom spasilačke akcije izvlačenja.

Prema prvim informacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naletio na njih.

uvidjaj policija rs

Srbija

Tragičan sudar šlepera i džipa kod Orlovače

Ova tragedija potresla je sportsku javnost u Srbiji, jer je Tatjana Ječmenica godinama bila prisutna u domaćem tenisu, najprije kao igračica, a potom i kao selektorka reprezentacije.

Darko Jevtić

Komentari (0)
