Dojava o bombi u srednjoj školi u BiH

Izvor:

Avaz

13.02.2026

16:59

Дојава о бомби у средњој школи у БиХ

Na mejl adresu srednje škole u Lukavcu, u BiH, danas je došla poruka da je postavljen eksploziv zbog čega je izvršena evakuacija.

Danas, 13. februara oko 12.50 sati PS Lukavac je zaprimila prijavu da je na mejl adresu srednje škole u Lukavcu zaprimljen mejl sadržaja da je postavljen eksploziv u prostore škola u Lukavcu, nakon čega je izvršena evakuacija u svim školama na području grada Lukavca.

"U toku su provjere i vršenje kontradiverzionih pregleda od strane ovlaštenih službenih lica Uprave policije MUP TK", rekli su iz MUP TK, prenosi Avaz.

