Nakon stravične tragedije: GRAS povukao češke tramvaje iz upotrebe

13.02.2026

16:30

Трамвај искочио из шина у Сарајеву
Foto: Samır Jordamovıc/Anadolija

Na pres konferenciji Vlade Kantona Sarajevo ministar saobraćaja KS Adnan Šteta kazao je kako su stari tramvaji trenutno povučeni iz upotrebe.

"Gras je povukao češke tramvaje jutros, dok se ne završi vještačenje postojećeg tramvaja, oni ne voze. Nije bio nalog za povlačenje nego su oni povukli iz predostrožnosti dok se ne utvrdi uzrok nesreće i ne vide da eventualno nije bio uzrok u tim tramvajima", kazao je Šteta.

Srbija

Novi detalji tragedije u Čačku: Naređena obdukcija preminulog

U današnjem obraćanju oni su govorili o odgovornosti, kao i sigurnosti i kapacitetima gradskog prevoza.

"Kapacitet tramvajski nije odgovarajući, zbog toga se koriste i stari tramvaji. Ja bih bio najsretniji da imamo 45 novih tramvaja i da se oni samo koriste. Ali, nažalost, to još nismo uspjeli", kazao je, prenosi Avaz.

Sarajevo

tramvaj

Saobraćajna nesreća

