Akcija "Blok" u Banjaluci: Zatražen pritvor Davoru Samardžiji

13.02.2026
15:40
Nakon ispitivanja Davora Samardžije (51) državljanina Hrvatske, koji je uhapšen u akciji "Blok" u Banjaluci, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zatražio je za njega pritvor.
Prijedlog za određivanje mjere pritvora upućen je Osnovnom sudu u Banjaluci.
Samardžija se tereti da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
"Osumnjičeno lice je 1. februara u iznajmljenom stanu u Banjaluci, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu", navodi se u saopštenju OJT Banjaluka.
Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice
Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.
"O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci", navodi se u saopštenju.
