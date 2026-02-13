Logo
Akcija "Blok" u Banjaluci: Zatražen pritvor Davoru Samardžiji

Акција "Блок" у Бањалуци: Затражен притвор Давору Самарџији

Nakon ispitivanja Davora Samardžije (51) državljanina Hrvatske, koji je uhapšen u akciji "Blok" u Banjaluci, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zatražio je za njega pritvor.

Prijedlog za određivanje mjere pritvora upućen je Osnovnom sudu u Banjaluci.

Samardžija se tereti da je počinio krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Osumnjičeno lice je 1. februara u iznajmljenom stanu u Banjaluci, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu", navodi se u saopštenju OJT Banjaluka.

Hapšenje, lisice

Hronika

Srebreničanin optužen za kidnapovanje i premlaćivanje maloljetnice

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično d‌jelo.

"O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci", navodi se u saopštenju.

