Banjalučani za dva dana pukli skoro 50.000 KM zbog nepropisnog parkiranja

Banjalučka policija je za dva dana kaznila 1.211 nepropisno parkirana vozača čime su izrekli kazne u iznosu od skoro 50.000 KM.

U akciji je izvršena kontrola 1.291 vozača od kojih je 1.211 dobilo kaznu zbog nepropisnog parkiranja, a 67 je sankcionisano zbog ostalih prekršaja.

"Za nepropisno parkiranje motornih vozila shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, izriče novčana kazna od 40 KM, dok je za nepropisno parkiranje na mjestima označenim kao parking prostor za lica sa invaliditetom predviđena novčana kazna 200 KM", navode iz PU Banjaluka.

Banjalučka policija će u narednom periodu nastaviti sa sličnim aktivnostima.

