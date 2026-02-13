Policijski službenik SIPA uhapšen u nastavku akcije ”Lan”

U nastavku akcije ”Lan” policijski službenici SIPA uhapsili su svog kolegu zbog sumnje da je zloupotrebio položaj i odavao informacije iz predmeta!

U SIPA navode da je policijski službenik sinoć uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela zlouptreba položaja ili ovlaštenja i povreda tajnosti postupka.

”Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u dalju nadležnost Tužilaštva BiH”, saopštila je SIPA.

Dodaju da je protiv uhapšenog policijskog službenika pokrenut interni postupak zbog sumnje da je teže povrijedio dužnost, odnosno zlupotrebe službenog položaja, činjenja koje vodi odavanju službene tajne i ponašanje koje narušava ugled policijskog organa.

”Agencija najoštrije osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima i odlučno ćemo se suprostaviti svakom vidu nezakonitog ponašanja svojih službenika”, navodi se u saopštenju.

Hronika Akcija "Lan": Zaplijenjena veća količina duvana, više uhapšenih

Akcija ”Lan” sprovedena je 11. februara kada je uhapšeno 15 osoba osumnjičenih za šverc cigaretama. U pretresima je oduzeto oko 10 tona duvana u listu, 1.840 kilograma sitno rezanog duvana, 3.955 paklica cigareta, 90.500 ručno motanih cigareta, više mašina za rezanje, punjenje i motanje cigareta, precizne vage, kompresori i prazni filteri, automatska puška sa okvirom i 120 metaka, 3 bombe i spid.